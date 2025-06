Wie erreicht Inter Miami das Achtelfinale der Klub-WM?

HQ

Am Montag werden vier neue Finalisten für die Klub-WM ermittelt. Zunächst die sehr heiß gehandelte Gruppe B mit PSG, Botafogo und Atlético de Madrid, die alle noch Optionen auf die Qualifikation haben, je nach Ausgang von zwei gleichzeitigen Spielen, die wir live verfolgen können (20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ).

Die anderen Spiele des Tages finden am Dienstagmorgen statt (immer noch Montag um 21:00 Uhr Ortszeit in Miami, Florida), und alle Teams der Gruppe A haben noch Optionen, obwohl die beiden klaren Favoriten Palmeiras und Leo Messis Inter Miami sind. Beide sind mit 4 Punkten (ein Sieg, ein Unentschieden) Tabellenführer, so dass sie sich mit einem Unentschieden qualifizieren und Porto und Al Ahly eliminieren könnten.

Gruppe A am Dienstag, 24. Juni



Porto vs Al Ahly - 02:00 Uhr BST, 03:00 Uhr MESZ



Inter Miami vs Palmeiras - 02:00 BST, 03:00 MESZ



Erwartet jedoch keinen Waffenstillstand. Ein Unentschieden würde Palmeiras zugute kommen, da sie als Gruppensieger weiterkämen, während Inter Miami sich als Zweiter qualifizieren würde. Ehrlich gesagt ist es nicht positiv, Gruppenführer zu sein, da sie sehr wohl gegen PSG platziert werden könnten, wenn sie sich in Gruppe A hinter Botafogo qualifizieren.

"Wir stehen vor einem der vielleicht wichtigsten Spiele in der Geschichte unseres Vereins", sagte Javier Mascherano, Trainer von Inter Miami. "Es wäre ein großer Fehler, wenn wir daran denken würden, nicht zu spielen, sondern nur an das Ergebnis. Unsere Idee ist es, das Spiel so zu gewinnen, wie wir es immer getan haben."

Was ist, wenn Inter Miami gegen Palmeiras verliert?

Während Inter Miami sich mit einem Unentschieden begnügen würde, wäre eine Niederlage nur in einem Szenario fatal. Wenn der portugiesische Klub Al Ahly besiegt, würde sich Miami auch bei einer Niederlage als Gruppenzweiter qualifizieren. Wenn Inter Miami verliert und Al Ahly Porto besiegt, wären die Ägypter mit vier Punkten gleichauf mit Miami. Al Ahly müsste jedoch mit mindestens drei Toren gegen Porto gewinnen, um die Tordifferenz mit Miami zu überwinden.

Kurz gesagt, Inter Miami muss sich mindestens ein Unentschieden sichern, und wenn sie verlieren, wäre alles in Ordnung, wenn Porto Al Ahly gewinnt.