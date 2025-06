Wie viele Tore muss Atlético de Madrid gegen Botafogo erzielen, um sich für die Klub-WM zu qualifizieren?

HQ

Da die Klub-Weltmeisterschaft den letzten Spieltag der Gruppenphase erreicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Mannschaften in jeder Gruppe gleichauf liegen, so dass die Reihenfolge in Tiebreaks festgelegt werden muss, da sich nur die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren. Und im Gegensatz zu anderen Wettbewerben spielt der Torschnitt hier eine geringere Rolle, da die meisten Tiebreaker-Regeln nur zwischen den am Unentschieden beteiligten Teams gelten.

Dies sind die Entscheidungsregeln für die Klub-WM in der Gruppenphase. Der traditionelle Tordurchschnitt gilt nur als vierte Regel:



Höchste Punktzahl in den Gruppenspielen zwischen den beteiligten Mannschaften

Überlegene Tordifferenz aufgrund der Gruppenspiele zwischen den betroffenen Mannschaften

Höchste Anzahl an Toren, die in allen Gruppenspielen zwischen den beteiligten Mannschaften erzielt wurden

Überlegene Tordifferenz in allen Gruppenspielen

Höchste Anzahl an Toren in allen Gruppenspielen

Beste Disziplinarbilanz in Übereinstimmung mit den Bewertungen des Teamverhaltens

Auslosung durch die FIFA



Es spielt also keine Rolle, ob Sie zwei, vier oder zehn Tore gegen die schlechtesten Mannschaften in jeder Gruppe erzielt haben, da die Tore, die im Falle eines Unentschiedens zählen, die im direkten Vergleich mit der anderen Mannschaft sind.

Das ist besonders interessant im Fall der Gruppe B, wo es zu einem Dreifach-Unentschieden zwischen Botafogo, PSG und Atlético de Madrid kommen könnte. In diesem Fall ist es egal, wie schlimm sie die Seattle Sounders geschlagen haben...

Gruppe B





Botafogo: 6 Punkte (Torschnitt 2)



PSG: 3 (GA 3)



Atlético Madrid: 3 (GA -2)



Seattle Sounders: 0 (GA -3)



Am Montag, den 23. Juni um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST, spielt PSG gegen Seattle und Atlético de Madrid gegen Botafogo. In dem wahrscheinlichen Szenario, dass PSG Seattle schlägt, und selbst wenn Atlético de Madrid Botafogo besiegt und alle drei mit 6 Punkten gleichzieht, wäre Atleti außen vor, es sei denn, sie gewinnen mit einem Drei-Tore-Vorsprung an den brasilianischen Klub, denn Atletis Torschnitt liegt bei -4 (nur Tore gegen Mannschaften, die am Unentschieden beteiligt sind, werden für den Tiebreak gewertet, aktuell sind die vier Tore, die sie gegen PSG erlitten haben).

Kurz gesagt, Atlético de Madrid muss Botafogo mit drei Toren Vorsprung gewinnen, wenn PSG in Seattle gewinnt. Bei einem Unentschieden von PSG gegen Seattle müsste Atleti mit zwei Toren Vorsprung gewinnen. Nur wenn PSG gegen Seattle verliert, kann es sich Atleti leisten, mit beliebigem Vorsprung zu gewinnen oder sogar ein Unentschieden gegen Botafogo zu spielen.