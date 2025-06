Die Welt des Fußballs reagiert auf Messis entscheidenden Freistoß bei der Klub-WM

HQ

Die Klub-Weltmeisterschaft beginnt mit Nervenkitzel in den zweiten Spieltag hinein. Wir haben bereits über die überraschende Niederlage von PSG berichtet, die Atlético de Madrid in Gruppe B in die Seile zwingt. In der gegnerischen Gruppe, Gruppe A, gibt es fast eine ähnliche Überraschung, als Porto Inter Miami gewann. Doch der Lokalmatador kam zurück... dank eines sehenswerten Freistoßes von Leo Messi.

"Vom Tor berührt", sagte Jose Fonte, ehemaliger portugiesischer Verteidiger, in DAZN. Javier Mascherano. Der Trainer von Inter Miami und ehemalige Messi-Teamkollege beim FC Barcelona sagte, dass sie "der Welt und uns selbst gezeigt haben, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können", nachdem kritisiert worden war, dass Miami ohne Verdienst nur aufgrund von Messis Status in die Klubwelt "gedrängt" wurde.

Mit diesem Tor ist Messi nach 20 Jahren mit 25 Toren in zehn Turnieren der beste Torschütze in FIFA-Wettbewerben und das erste MLS-Team, das einen europäischen Klub in einem Pflichtspiel besiegen konnte (obwohl, das sollte gesagt werden, eine Mannschaft, die weit von ihrer Blütezeit entfernt war: Porto beendete die Primeira Liga in Portugal auf dem dritten Platz, 11 Punkte hinter Sporting und zuletzt 2022 Ligagewinner).