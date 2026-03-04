HQ

Adama Traoré, ein frischer Winterzugang bei West Ham United, durfte nicht ins Fitnessstudio gehen, weil seine Muskeln groß genug sind. Der 30-jährige spanische Flügelspieler, ehemaliger Trainee des FC Barcelona, hat aufgrund seiner Genetik unglaublich große Muskeln, und West-Ham-Trainer Nuno Espírito Santo sagte auf einer Pressekonferenz, dass er ihm das Gewichtheben verboten habe:

"Seine Muskeln sind unglaublich, es ist genetisch. Seine Gene sind schon eine Weile so, und er sollte das Fitnessstudio meiden", sagte der Manager. Die Angst ist, dass zu große Muskeln ihn langsamer machen. "Ich habe ihm gesagt, er soll nicht gehen. Das ist eines der Dinge, die er meiner Meinung nach verstehen muss. Er ist schon schwer genug. Er wird vorbeugende Übungen im Fitnessstudio machen, aber er wird nicht dort Gewichte heben."

Traoré wechselte im Januar letzten Jahres zu West Ham und stand seitdem nicht mehr in der Startelf. Nuno erklärte, dass er sich anpassen muss, aber ein großes Talent und ein Spieler von hoher Qualität sei, und er habe erkannt, dass seine Chance kommen wird. Solange er seine Muskeln nicht vergrößert, zumindest.