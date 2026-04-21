Wer sind die Halbfinalisten des DFB-Pokals und die Spiele dieser Woche: Bayerns nächster Schritt zum Triple?

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Nachdem Bayern München am vergangenen Wochenende mit dem Rekord für die meisten Tore die Bundesliga gewonnen hat, wollen sie als erstes Team dreimal das Triple gewinnen. In einer der letzten verfügbaren Wochen vor den Halbfinals der europäischen Wettbewerbe richtet Deutschland diese Woche die DFB-Pokal-Halbfinals am 22. April, Mittwoch und Donnerstag, den 23. April aus. Bayer Leverkusen wird Bayerns Rivale sein, während Stuttgart, Titelverteidiger, erneut ein Finale gegen Freiburg erreichen will.

Im Gegensatz zu ihrer Dominianz in der Bundesliga (alle 13 der letzten 14 Ausgaben) hat Bayern München in den letzten zehn Jahren "nur" dreimal den DFB-Pokal gewonnen. Sie bleiben das am meisten ausgezeichnete Team (insgesamt 20 Titel), haben ihn aber seit 2020, dem Jahr, in dem sie auch Bundesliga und Champions League gewannen, nicht mehr gewonnen.

In den letzten 15 Jahren gab es acht verschiedene DFB-Pokalsieger: Neben Bayern sind weitere Meister Schalke 04 2011, Borussia Dortmund 2012, 2017 und 2022, VfL Wolfsburg 2015, Eintracht Frankfurt 2018, RB Leipzig 2022 und 2023, Bayer Leverkusen 2024 und VfB Stuttgart 2025.

DFB-Pokal-Halbfinale diese Woche und Finale



Bayer Leverkusen gegen Bayern München: Mittwoch, 22. April, 20:45 CEST, 19:45 BST



VfB Stuttgart gegen SC Freiburg: Donnerstag, 23. April, 20:45 CEST, 19:45 BST



Finale: 23. Mai



Der Sieger des DFB-Pokals erhält die automatische Qualifikation für die Europa League, einen begehrten Preis für Stuttgart (Vierter der Bundesliga), Leverkusen (Sechster der Liga) und Freiburg (Siebter). Wirst du diese Woche das Halbfinale des DFB-Pokals verfolgen?