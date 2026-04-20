Bayern München gewinnt die Bundesliga, bricht Rekorde und strebt das dritte Triple an

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Mit noch vier verbleibenden Spielen hat ein 4:2-Comeback gegen Stuttgart bedeutet, dass Bayern München die Bundesliga 2025/26 gewonnen hat, 14 Punkte vor dem zweitbesten Team Borussia Dortmund, und sich auf ihre anderen Wettbewerbe konzentrieren kann, mit dem Triple in Reichweite: Sie stehen im Halbfinale des DFB-Pokals und der Champions League.

Bayern München hat 13 der letzten 14 Meisterschaften gewonnen: Nur die Saison 2023/24 entglitt dem ungeschlagenen Bayer Leverkusen. Doch diese Saison war noch dominanter, mit einem deutschen Ligarekord von 109 erzielten Toren (bei noch vier ausstehenden Spielen). Nur zwei Teams haben in einer Saison über 100 Tore erzielt, Bayern in der Saison 1971/72 und Bayern in der Saison 2019/20. 59 dieser Tore wurden von Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise erzielt.

Bayerns nächste Herausforderung wird der DFB-Pokal sein: Sie treffen am Mittwoch, den 22. April, im K.o.-Spiel auf Bayer Leverkusen; wenn sie gewinnen, treffen sie im Finale auf Stuttgart von Freiburg. Und nächste Woche treffen sie auf die Titelverteidiger Paris Saint-Germain um einen Platz im Champions-League-Finale.

Bayern hat jedoch noch Rekorde zu beanspruchen: Nach 25 Siegen, 4 Unentschieden und 1 Niederlage würden sie, wenn sie die letzten vier Spiele gewinnen, den Rekord für die meisten Punkte in einer Bundesliga-Saison mit 91 erreichen, der von Bayern München 2012/13 aufgestellt wurde. In diesem Jahr gewann Bayern das Triple, dasselbe wie in der Saison 2019/20, den letzten Jahren, in denen sie die Champions League gewonnen haben. Wenn sie in dieser Saison das Triple gewinnen, wären sie das erste europäische Team, das das Triple dreimal gewinnt.