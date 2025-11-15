Wer sich heute für die WM 2026 qualifizieren kann: alle Spiele der europäischen Nationen

HQ

Der vorletzte Spieltag der WM-Qualifikation mit den europäischen Nationen endet am Samstag (direkt gefolgt am Sonntag), und einige Nationen können ihre Qualifikation heute bestätigen. Dies sind die Nationen, die sich leichter für die Weltmeisterschaft qualifizieren können.

Zur Erinnerung: Der Gruppensieger ist direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert, während die Gruppenzweiten im März 2026 in die Play-offs einziehen.

Gruppe B: Die Schweiz könnte sich mit einem Sieg gegen Schweden so gut wie sicher qualifizieren, aber wenn sie verliert und Kosovo gegen Slowenien gewinnt, dürfte das Endspiel am Dienstag zwischen der Schweiz und Slowenien entscheidend sein. Schweden, das fast keine Chancen mehr hat, unter die ersten beiden zu kommen, würde sich immer noch über die Plätze in der Nations League für die Play-offs qualifizieren.

Gruppe C: Es liegt nur noch an Dänemark und Schottland, die mit zehn Punkten gleichauf liegen, die auf unterschiedliche und bereits ausgeschiedene Rivalen wie Weißrussland und Griechenland treffen. Wenn beide gewinnen, ist das Spiel am 18. November zwischen Dänemark und Schottland endgültig.

Gruppe E: Da alle Spiele gewonnen wurden, würde ein Sieg gegen Georgien heute Abend ausreichen, um sich zu qualifizieren, wenn die Türkei in Bulgarien nicht gewinnt. Wenn nicht, wäre ein Spiel Spanien gegen die Türkei am 18. November entscheidend.

Gruppe H: Österreich kann sich heute qualifizieren, wenn sie Zypern gewinnen, Bosnien gewinnt nicht gegen Rumänien. Rumänien könnte sich auch bei einem dritten Platz über die Nations League noch für die Play-offs qualifizieren.

Gruppe J: Ein Sieg Belgiens gegen Kasachstan wäre fast die endgültige Qualifikation, Nordmazedonien kämpft mit Wales um den zweiten Platz.

WM-Qualifikationsspiele am Samstag, 15. November:



Kasachstan - Belgien: 15:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr GMT



Türkei - Bulgarien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Liechtenstein - Wales: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Georgien - Spanien: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Zypern - Österreich: 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr GMT



Bosnien und Herzegowina - Rumänien: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Dänemark - Weißrussland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Slowenien - Kosovo: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Griechenland - Schottland: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT



Schweiz vs. Schweden: 20:45 Uhr MEZ, 19:45 Uhr GMT

