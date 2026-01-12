Wer könnte der neue Cheftrainer von Manchester United werden?

HQ

Manchester United beschleunigt den Prozess zur Suche nach einem neuen Cheftrainer, wobei derzeit zwei Kandidaten im Amt sind: Michael Carrick und Ole Gunnar Solskjaer. Der ursprüngliche Plan war, Darren Fletcher bis zum Saisonende als Interimstrainer einzusetzen, doch nach der 1:2-Niederlage gegen Brighton im FA Cup bestätigte Fletcher, dass er seine vereinbarte Zeit als Cheftrainer der ersten Mannschaft tatsächlich beendet hatte.

Laut Sky Sports hatte Fußballdirektor Jason Wilcox Treffen mit Carrick und Solksjaer. Beide sind ehemalige Manchester-United-Spieler. Michael Carrick spielte dort zwischen 2006 und 2018, als er in den Ruhestand ging, und arbeitete von 2022 bis 2025 als Cheftrainer bei Middlesborough.

Ole Gunnar Solskjær, der zwischen 1996 und 2007 für Manchester United spielte, war zuvor von 2018 bis 2021 Trainer bei United. Der Norweger wurde im Oktober 2021 nach einer Reihe schlechter Ergebnisse, darunter eine 0:5-Niederlage gegen Liverpool, entlassen, und der Verein erklärte, es sei ein gegenseitiges Einvernehmen. Carrick wurde daraufhin als Interimstrainer ernannt, bis Ralf Rangnick im Dezember das Amt übernahm.

Da diese Woche keine Ligaspiele stattfinden und in allen Pokalen ausgeschieden sind, wird erwartet, dass Manchester United den neuen Trainer vor dem Derby am Samstag in Old Trafford bekannt gibt.