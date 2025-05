Wer hat Chancen, sich für das Halbfinale der Women's Nations League zu qualifizieren?

HQ

An diesem Wochenende finden die letzten beiden Spiele der Gruppenphase der UEFA Women's Nations League A statt. Während die Nationen der Ligen B und C um Auf- und Abstieg kämpfen, ziehen in der Liga A nur vier Nationen, eine aus jeder Gruppe, in das Halbfinale ein, das im November 2025 stattfindet.

In der Nations League A der Frauen gibt es vier Gruppen, und eine davon, Gruppe A2, hat bereits einen Sieger bestätigt: Frankreich hat sich mit 12 Punkten (alle vier Siege) das Ticket gesichert und wird für die nächsten beiden Spiele, die zwischen dem 30. Mai und im Juni stattfinden, locker sein.

In Gruppe A1 haben Deutschland und die Niederlande Chancen, und ihr Sieger wird heute Abend entschieden: Deutschland gegen die Niederlande, um 19:30 Uhr BST, 20:30 Uhr MESZ.

In Gruppe A3 hat Spanien einen unzureichenden Vorsprung, und wenn sowohl Spanien als auch England heute Abend gewinnen (ebenfalls um 19:30 Uhr britischer Zeit), würde das entscheidende Spiel am Dienstag, den 3. Juni, stattfinden.

Die Gruppe A4 schließlich ist mit Schweden, Italien und Dänemark noch am engsten angesetzt. Im Falle eines Unentschiedens würde es nach dem Tordurchschnitt entschieden... was auch sehr eng ist, aber Schweden hat einen leichten Vorteil bei Toren und Punkten.

Gruppen der Nations League der Frauen

Gruppe A1



Deutschland - 10 Punkte (3S, 1U)



Niederlande - 10 Punkte (3S, 1U)



Österreich - 3 Punkte (1W, 3L)



Schottland - 0 Punkte (4L)



Gruppe A2



Frankreich - 12 Punkte (4W)



Norwegen - 4 Punkte (1W, 1U, 2L)



Island - 3 Punkte (3U, 1L)



Schweiz - 2 Punkte (2U, 2L)



Gruppe A3



Spanien - 9 Punkte (3S, 1L)



England - 7 Punkte (2S, 1U, 1L)



Portugal - 4 Punkte (1S, 1U, 2L)



Belgien - 3 Punkte (1S, 3L)



Gruppe A4



Schweden - 8 Punkte (2W, 2U)



Italien - 6 Punkte (2W, 2L)



Dänemark - 6 Punkte (2W, 2L)



Wales - 2 Punkte (2U, 2L)



Denkt daran, dass alle Spiele der Nations League A am Freitag, den 30. Mai, und Dienstag, den 3. Juni, um 20:30 Uhr BST, 21:30 Uhr MESZ stattfinden.