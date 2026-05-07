Wenn es dir schwerfällt, bis 2027 zu warten, um etwas über Netflix' The One Piece zu sehen, gibt es am 23. Juni einen Vorgeschmack

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Netflix nutzt The One Piece IP in jeder Hinsicht optimal aus, sei es durch eine Beschleunigung der Produktion der dritten Staffel der Live-Action-Serie, das Remastern des Original-Animes oder die Neuinterpretation mit einem neuen Animationsstil, den wir ab der Veröffentlichung 2027 in The One Piece sehen werden. Dieses Projekt ist dasjenige, das die Fans am meisten fasziniert, da wir kaum etwas davon gesehen haben, abgesehen von einigen Konzeptzeichnungen, aber all das könnte sich schnell ändern.

Während des Annecy International Film Festival hat Netflix eine neue Welle von Ankündigungen aus seiner Netflix Animation Division angekündigt, und unter den Präsentationen, die wir dort am 23. und 24. Juni sehen werden, ist ein Blick auf The One Piece.

Wir sollten kein Endprodukt erwarten, da es eher eine Präsentation eines laufenden Projekts als eine offizielle Vorführung für die Öffentlichkeit ist, aber hoffentlich haben wir noch mehr Anhaltspunkte, um zu verstehen, welche Erwartungen wir an diesen neuen Animationsstil, den sie hier einführen, haben sollten.

Während wir warten, genießen Sie weiterhin das charmante offizielle Artwork für The One Piece, das Anfang nächsten Jahres Premiere feiern soll.