Animiertes Remake The One Piece wird im Februar 2027 auf Netflix auslaufen

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Anfang dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass One Piece von Grund auf neu gemacht werden soll, um das großartige Abenteuer von Grund auf zu beginnen und Animationsfans als Möglichkeit zu nutzen, sich in die Serie einzutauchen, die derzeit über 1.200 Episoden zum Durcharbeiten hat. Dieses Remake unterscheidet sich von den HD-Remastern der aktuellen Episoden, die noch remastert werden, da es die Geschichte scheinbar etwas anpassen wird, um sicherzustellen, dass Fans nicht hunderte Stunden Erzählung verbrauchen müssen, um das Territorium der bestehenden Serie zu erreichen, da es ein "besseres Tempo und höhere Produktionsstandards" bietet, " Wie wir zuvor berichtet haben.

Obwohl noch kein Trailer für diese Serie erschienen ist, hat Netflix das offizielle Premierenfenster für The One Piece bekannt gegeben und darauf hingewiesen, dass die Serie bereits im Februar 2027 startet. Die erste Staffel umfasst ebenfalls sieben Episoden, wobei unklar ist, wie lang jede Folge genau sein wird.

Für mehr zu One Piece wurde kürzlich bestätigt, dass Live-Action-Monkey D. Luffy, Iñaki Godoy, im Oktober auf der San Diego Comic-Con Malaga präsent sein wird – eine Veranstaltung, von der Gamereactor erneut Live-Berichterstattung bietet.