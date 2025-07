Wednesday wird im neuesten Blick auf Staffel 2 zur Berühmtheit von Nevermore

HQ

Jetzt, da wir weit im Juli sind und die Sommerferien vor der Tür stehen, ist es fast an der Zeit, mit den Vorbereitungen für die Rückkehr des akademischen Jahres zu beginnen, und was gibt es Besseres, als nach Nevermore Academy zurückzukehren?

Bereits am 6. August wird Wednesday für seine erwartete zweite Staffel zu Netflix zurückkehren, und da dieses Datum immer näher rückt, hat der Streamer den offiziellen vollständigen Trailer für die Serie präsentiert. Wir sehen Jenna Ortega wieder als titelgebende Protagonistin und muss sich nun damit auseinandersetzen, eine lokale Berühmtheit zu sein. Hinzu kommen weitere Mitglieder der weiteren Addams-Familie, darunter Gomez, Morticia, Pugsley, Ding und sogar einige neue Mitglieder wie Joanna Lumleys exzentrische Älteste.

Natürlich gibt es nicht nur seltsame Persönlichkeiten, denn wieder einmal ist Nevermore Schauplatz eines Verbrechens, mit einem Stalker, der das Gelände durchstreift, während sich das neue Prinzip als Kopfzerbrechen erweist. Wie man sehen kann, wird Wednesday im nächsten Jahr in der Schule viel zu tun haben.

Seht euch unten den neuen Trailer zu Wednesday an, bevor Teil 1 am 6. August und Teil 2 am 3. September erscheint.