Was ist mit McLaren in China passiert? Enttäuschung für Lando Norris und Oscar Piastri

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McLaren hätte sich keinen schlechtesten Saisonstart in der Formel 1 vorstellen können: von ihrer Dominanz im letzten Jahr zu drei DNs oder Ausfällen von vier in den ersten beiden Rennen. Lando Norris wurde letzte Woche in Australien Fünfter, aber Piastri startete nicht bei seinem Heim-Grand-Prix. Und in Shanghai startete keiner der Fahrer wegen elektrischer Probleme in ihren Autos, was Mercedes half, mit Antonellis historischem Sieg einen großen Vorsprung in der Gesamtwertung auszubauen.

Beim Rennen am Sonntag in Shanghai verließ Norris' Auto nie die Garage, und Piastris Auto wurde ebenfalls vor der Formationsrunde zurückgegeben. Offenbar hatten beide Fahrzeuge unterschiedliche elektrische Probleme an ihren Antriebseinheiten.

"Sie versuchen immer noch herauszufinden, was tatsächlich passiert oder was passiert und warum es nicht so funktioniert, wie es sollte", sagte Norris kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen. Piastri fügte hinzu, dass sie jetzt "versuchen werden, zu lernen, was wir können, indem wir das Rennen beobachten, und danach einfach versuchen, so viel Arbeit wie möglich vor Japan zu leisten", nach zwei Läufen ohne Rennen.

Vielleicht ist es für McLaren (und auch für Red Bull, da Verstappen aufgeben musste, und natürlich für Aston Martin) eine gute Sache, die April-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abzusagen, die nicht ersetzt werden, was bedeutet, dass die Saison nach dem Großen Preis von Japan am 29. März erst am 3. Mai in Miami weitergeht.

Die bisherige Formel-1-Tabelle sieht für McLaren nicht gut aus

Nach zwei Rennen führt Mercedes mit 98 Punkten die Konstrukteurswertung an, vor Ferraris 67 Punkten... McLaren wurde mit 18 Punkten Dritter. Russell führt die Fahrerwertung mit 51 Punkten an, gefolgt von Antonelli mit 47 Punkten. Lando Norris ist mit 15 Punkten Sechster, und Piastri holte nur drei Punkte.