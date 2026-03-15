Andrea Kimi Antonelli, erster Italiener, der seit 2006 einen F1-Grand-Prix gewann, jüngster seit 2016

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Andrea Kimi Antonelli verbesserte seinen Rekord als jüngster Polesetter in der F1-Geschichte mit einem Sieg beim Großen Preis von China und wurde damit mit 19 Jahren, sechs Monaten und 18 Tagen der zweitjüngste Grand-Prix-Sieger in der Geschichte der Formel 1, nur hinter Max Verstappen, der beim Gewinn des Großen Preises von Spanien 2016 18 Jahre, sieben Monate und 15 Tage alt war.

Antonelli ist außerdem der erste Italiener, der seit Giancarlo Fisichella 2006 einen Formel-1-Grand-Prix gewinnt, und neben George Russell, der am Samstag das Sprintrennen gewann und in Shanghai Zweiter wurde, baut Mercedes eine solide Führung in der Formel-1-Meisterschaft auf: 98 Punkte vor Ferraris 67 Punkten... McLaren wurde mit 18 Punkten Dritter.

Nach einem kurzen Überholmanöver von Lewis Hamilton verteidigte Antonelli die Führung während des Großteils des Rennens und beendete das Ziel 5,5 Sekunden vor Russell. Max Verstappen schied aufgrund eines Problems mit seinem Red Bull aus, und Fernando Alonso sowie Lance Stroll schieden ebenfalls wegen der Probleme mit ihren Honda-Motoren aus. Und McLaren... startete nicht einmal, verursacht durch ein elektrisches Problem an beiden Autos. Piastri, letztes Jahr Vizemeister, hat zwei Rennen in Folge verpasst...

Ergebnisse des Großen Preises von China 2026:



Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes) +5,515

Lewis Hamilton (Ferrari) +25,267

Charles Leclerc (Ferrari) +28,894

Oliver Bearman (Haas) +57,268

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Alexander Albon (Williams)

Isack Hadjar (Red Bull)



Max Verstappen und Fernando Alonso schieden aus, Lando Norris und Oscar Piastri starteten nicht.

Formel-1-Fahrermeisterschaft 2026:



George Russell – 51 Punkte

Kimi Antonelli – 47 Punkte

Charles Leclerc – 34 Punkte

Lewis Hamilton – 33 Punkte

Oliver Bearman – 17 Punkte

Lando Norris – 15 Punkte

Pierre Gasly – 9 Punkte

Max Verstappen – 8 Punkte

Liam Lawson – 8 Punkte

Arvid Lindblad – 4 Punkte

Isack Hadjar – 4 Punkte

Oscar Piastri – 3 Punkte

Gabriel Bortoleto – 2 Punkte

Carlos Sainz – 2 Punkte

Franco Colapinto – 1 Punkt

Esteban Ocon – 0 Punkte

Alexander Albon – 0 Punkte

Sergio Pérez – 0 Punkte

Lance Stroll – 0 Punkte

Fernando Alonso – 0 Punkte

Valtteri Bottas – 0 Punkte

Nico Hülkenberg – 0 Punkte

