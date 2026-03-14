Die Formel 1 bestätigt, dass der GP von Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt wurde und nicht ersetzt wird

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Die Formel 1 hat bestätigt, was alle bereits wussten: Die Großen Preise von Bahrain und Saudi-Arabien werden im April nicht stattfinden. Die Formel 1 hat bestätigt, dass mehrere Alternativen in Betracht gezogen wurden, aber es wurde beschlossen, dass diese Grand Prix nicht ersetzt werden, was bedeutet, dass nach dem Großen Preis von Japan am 29. März eine fünfwöchige Lücke bis zum Großen Preis von Miami am 3. Mai besteht und die Saison 2026 zwei Rennen kürzer sein wird. Insgesamt 22 Grand Prix.

Natürlich werden auch die Rennen der Formel 2, Formel 3 und F1 Akademie abgesagt. Der Große Preis von Katar und Abu Dhabi, der für November und Dezember angesetzt ist, ist derzeit weiterhin im Kalender und wartet darauf, wie sich der Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran weiterentwickelt.

Der Präsident und CEO der Formel 1, Stefano Domenicali, sagte: "Auch wenn dies eine schwierige Entscheidung war, ist sie leider in dieser Phase angesichts der aktuellen Situation im Nahen Osten die richtige" und dankte der FIA und ihren Veranstaltern für ihre "Unterstützung und völlige Verständnis".

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem fügte hinzu, dass "die FIA immer die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft und unserer Kollegen an erste Stelle stellen wird" und dass sie "weiterhin auf Ruhe, Sicherheit und eine schnelle Rückkehr zur Stabilität in der Region hoffen werden, und meine Gedanken bleiben bei allen, die von diesen jüngsten Ereignissen betroffen sind". mit Plänen, nach Bahrain und Saudi-Arabien zurückzukehren, wenn die Umstände es zulassen.