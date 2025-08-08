Warum werfen die Leute während WNBA-Spielen grüne Dildos? Die Erklärung ist sogar noch lächerlicher

HQ

In den letzten Wochen hat ein seltsamer und ärgerlicher Trend bei WNBA-Spielen begonnen: Zuschauer, die Dildos auf den Platz werfen. Laut USA Today gab es seit dem 29. Juli mindestens sechs bekannte Vorfälle, bei denen neongrünes Sexspielzeug während WNBA-Spielen geworfen wurde.

Die meisten WNBA-Spielerinnen und -Trainer haben sich über den Trend beschwert, viele behaupten, er sei sexistisch oder mache sich über die Frauen-Basketballliga lustig. Zumindest ist es ärgerlich und stellt eine Sicherheitsbedrohung für Spieler und Zuschauer dar, wie bei jedem Gegenstand, der in einen öffentlichen Raum geworfen wird.

Die Autoren des Trends sehen das jedoch nicht so. Einige Berichte haben die wahre Quelle des Trends enthüllt: eine Kryptowährungsgruppe, die einen Memecoin anpreist (via Reuters). Sie werden Green Dildo Coin genannt, und ihr Ziel ist es anscheinend, ein "toxisches" Umfeld in der Welt der Kryptowährungen zu bekämpfen, indem sie versuchen, einige "virale Stunts" zu machen.

Sie behaupten jedoch, nichts gegen den Frauensport zu haben. "Wir haben das nicht getan, weil wir den Frauensport nicht mögen oder weil einige der Narrative, die gerade im Trend liegen, lächerlich sind", sagte der Sprecher der Krypto-Gruppe gegenüber USA Today. "Störungen bei Spielen zu verursachen, ist wie, das passiert in jeder einzelnen Sportart, oder? Wir haben es in der NFL gesehen, wir haben es im Eishockey gesehen, wissen Sie... Fans, die zufällige Dinge tun, um mehr oder weniger Aufmerksamkeit zu erregen."

Eine der Personen, die zuerst einen Dildo auf das Gericht des Atlanta Dream geworfen hatten, wurde verhaftet und später wegen Störung der öffentlichen Ordnung, öffentlicher Unanständigkeit/unanständiger Entblößung und kriminellen Hausfriedensbruchs gegen Kaution freigelassen. Ein anderer wurde ebenfalls verhaftet, weil er den Dildo geworfen hatte, der jemanden während eines Spiels mit Phoenix Mercury getroffen hatte. Aber der "Stunt" funktionierte und anscheinend ist der Wert des Memecoins in den letzten sieben Tagen um mehr als 300 Prozent gestiegen. Hört das jetzt auf?