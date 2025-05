Warum war Pep Guardiola nach dem FA-Cup-Finale wütend auf den Torhüter von Crystal Palace?

HQ

Pep Guardiola und Manchester City verpassten die Chance, die tragische Saison positiv zu beenden: mit dem Gewinn des FA Cups gegen Crystal Palace. Theoretisch müsste City angesichts seiner Geschichte der Favorit sein (dies ist das dritte Finale in Folge im ältesten Fußballwettbewerb der Welt, während das viel bescheidenere Crystal Palace es noch nie gewonnen hatte. Es sollte jedoch nicht sein: 79 % Ballbesitz und 23 Schüsse reichten nicht aus, um das Tor zu treffen, und das Tor von Eberechi Eze in der ersten Halbzeit reichte dem Team aus Südlondon, um die größte Trophäe in 120 Jahren Geschichte in die Höhe zu stemmen.

Viele Experten bezeichnen dieses Jahr bereits als "das Jahr der Underdogs", da Liverpool auch beim EFL Cup von Newcastle überrascht wurde. Der am meisten diskutierte Aspekt des Spiels war jedoch die Kontroverse um eine Aktion von Dean Henderson.

Henderson wurde zum Helden des Spiels und stoppte jeden Versuch... und er überstand in der 23. Minute eine Rote Karte, die später vom VAR wegen Handspiels außerhalb der Strafzone aberkannt wurde. Experten wie Wayne Rooney waren der Meinung, dass es eine Rote Karte hätte sein müssen, aber der VAR rettete Henderson. Eine Entscheidung, die das Endergebnis des Spiels drastisch hätte verändern können.

Pep Guardiola weigerte sich später, Henderson die Hand zu schütteln, in einem Moment, der von Kameras festgehalten wurde. Der Torhüter, der früher bei Manchester United spielte, erklärte, dass Guardiola vielleicht wütend war, weil er Zeit verschwendet hatte. Er verteidigte sich damit, dass der Schiedsrichter zehn Minuten Nachspielzeit hinzugefügt hatte, Guardiola sie aber nicht hatte.

Hendersen war auch der Protagonist, als er den Elfmeter von Omar Marmoush parierte, den Erling Haaland nicht werfen wollte, zum Unglauben der Man-City-Fans, die nun eine komplette Renovierung der Mannschaft fordern.