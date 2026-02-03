Warum ist Cristiano Ronaldo mit dem saudischen Klub Al Nassr "unzufrieden" und weigert sich zu spielen?

HQ

Cristiano Ronaldo wurde für das Spiel am Montag in der Saudi Pro League nicht im Kader von Al Nassr nominiert, und mehrere Medien berichten, dass der 40-jährige Fußballer mit dem Verein und seiner Führung durch den öffentlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens unzufrieden geworden ist. Die Nachricht wurde zuerst vom portugiesischen Medium A Bola veröffentlicht, und andere Medien wie BBC und Sky Sports erklären ebenfalls, dass der Spieler das Gefühl hat, dass Al Nassr weniger Investitionen erhält als die anderen drei von der PIF besessenen Vereine: Al Hilal, Al Ahli und Al Ittihad.

Der Saudi Arabia Public Investment Fund besitzt diese vier Fußballvereine (und finanziert auch andere Vereine wie Newcastle United). In dieser Woche wechselte Ronaldos ehemaliger Real-Madrid-Teamkollege Karim Benzema nach Ablauf seines Vertrags bei Al-Ittihad zu Al Hilal.

Ronaldo sieht, dass andere Vereine mehr Investitionen und Verstärkungen erhalten als Al-Hilal, und obwohl beide im Besitz des Landes sind, sind Al Hilal und Al Nassr die Hauptkonkurrenten in der Saudi Pro League und führen derzeit die Tabelle an.

Laut einer Quelle der BBC ist Cristiano Ronaldo "einfach wettbewerbsorientiert und mag es nicht, wenn andere Vereine stärker werden". Seit Ronaldo 2022 zu Al Nassr wechselte, hat er nur einen kleineren Pokal gewonnen, den Arab Club Champions Cup.

Ronaldo hat kürzlich einen neuen Vertrag bei Al Nassr bis 2027 unterschrieben, was ihn zum bestbezahlten Fußballer der Welt macht, aber Quellen sagen, er sei unzufrieden und führt eine Art "Schlag" durch, um Al Nassr und die PIF zu zwingen, stark in das Team zu investieren, damit er endlich die saudische Liga gewinnen kann...