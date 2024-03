Warner Bros. wird sich in Zukunft auf Free-to-Play- und Mobile-Spiele konzentrieren

HQ

Erinnerst du dich, als Warner Bros. Discovery im November sagte, dass sie mehr Live-Service-Spiele machen würden? Dann erfuhren wir, dass Hogwarts Legacy, ein Einzelspieler-Abenteuerspiel ohne Live-Service-Elemente, zum meistverkauften Spiel des Jahres 2023 geworden war. Hinzu kommt, dass Suicide Squad: Kill the Justice League bisher ein kommerzieller und kritischer Misserfolg war, und man könnte hoffen, dass Warner Bros. seine Meinung ändern würde. Anscheinend nicht.

Gamespot war der erste, der berichtete, dass Warner Bros. Discovery-Gaming-Chef J.B. Perrette Folgendes sagte, als er kürzlich bei einer Morgan Stanley-Veranstaltung über die zukünftige Strategie sprach:

"Wir verdoppeln unsere Konzentration auf Spiele als einen Bereich, in dem wir glauben, dass es viel mehr Wachstumschancen gibt, die wir mit dem geistigen Eigentum, das wir haben, und einigen der Fähigkeiten, die wir im Studio haben, nutzen können, wo wir sowohl als Publisher als auch als Entwickler von Spielen einzigartig positioniert sind."

Bisher ziemlich gute Nachrichten, denn Warner Bros. hat im Laufe der Jahre mehrmals versucht, seine Spielestudios zu verkaufen. Aber dann fährt er fort, indem er etwas sagt, das mir das Herz bricht:

"Anstatt nur ein einmaliges Konsolenspiel auf den Markt zu bringen, wie entwickeln wir ein Spiel um zum Beispiel Hogwarts Legacy oder Harry Potter, das ist ein Live-Service, bei dem die Leute in dieser Welt leben und arbeiten und bauen und spielen können?"

Dazu gehört die Entwicklung von Free-to-Play-Spielen, die auf riesigen Franchises wie DC, Game of Thrones und Harry Potter basieren und viele von ihnen auf mobile Plattformen bringen, während wir weiterhin noch mehr in Live-Service-Spiele investieren. Irgendwie verständlich, denn der Traum von weitaus beständigeren Einnahmen ist einer, den viele Spiele-Publisher als Teil der außergewöhnlich vielen Entlassungen und Studioschließungen erwähnt haben, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Verständlich, aber enttäuschend für diejenigen unter uns, die ausgefeilte Singleplayer-Spiele bevorzugen.

Was halten Sie davon? Wärst du bereit, noch mehr für Spiele zu bezahlen, um dies zu vermeiden, offener für kürzere Spiele zu sein, oder was?