Warner Bros. will mehr Live-Service-Spiele machen

Warner Bros. veröffentlicht schon seit Jahren Spiele, aber viele von uns haben nach Batman: Arkham Asylum angefangen, ihnen wirklich Aufmerksamkeit zu schenken (die Lego-Spiele sind Hit-and-Miss und Mortal Kombat ist alles Netherrealm). Das Unternehmen spielte eine Rolle bei den Batman: Arkham-Spielen, Mad Max, Mittelerde: Mordors Schatten und anderen, die zeigten, dass Einzelspieler-Story-fokussierte Spiele, die auf großen Franchises basieren, großartig sein können. Dann beschlossen sie, mit Back 4 Blood und Gotham Knights einigen ziemlich überstrapazierten Trends zu folgen, bevor der größte Teil des Internets überkochte, als Suicide Squad: Kill the Justice League: Kill the Justice League in der State of Play-Präsentation im letzten Februar nicht beeindruckte. Tatsächlich waren die Reaktionen so schlecht, dass Rocksteady und Warner Bros. beschlossen, das Spiel auf Februar zu verschieben. Viele hofften, dass sie damit ihre Lektion gelernt hatten und sich noch mehr auf Einzelspieler-Erlebnisse ohne Live-Service-Elemente konzentrieren wollten. Schließlich ist Hogwarts Legacy der Beweis dafür, dass es immer noch funktioniert. Leider ist das bei weitem nicht der Fall.

David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, sagte in der heutigen Telefonkonferenz Folgendes:

"Unser Fokus liegt darauf, unsere größten Franchises von hauptsächlich konsolen- und PC-basierten Franchises mit Veröffentlichungsplänen von drei bis vier Jahren zu transformieren, um mehr Always-on-Gameplay durch Live-Dienste, Multiplattform- und Free-to-Play-Erweiterungen zu bieten, mit dem Ziel, dass mehr Spieler mehr Zeit auf mehr Plattformen verbringen. Letztendlich wollen wir das Engagement und die Monetarisierung von längeren Zyklen und auf höheren Ebenen vorantreiben. Wir haben spezifische Fähigkeiten festgelegt. Wir befinden uns derzeit unter der Skalierung und sehen erhebliche Chancen, nach dem Kauf höhere Einnahmen zu erzielen."

Die gute Nachricht ist, dass Warner Bros. mehr Geld in seine Spielesparte stecken will. Die schlechte Nachricht ist, dass ein noch größerer Teil davon für die Entwicklung von Live-Service-Spielen und ähnlichen Titeln ausgegeben wird, die sich darauf konzentrieren, uns Tag für Tag, Monat für Monat zurückzubringen.

Warner Bros. ist offensichtlich nicht das einzige Unternehmen, das einen größeren Fokus auf Live-Service-Spiele legen möchte, da PlayStation Studios, Ubisoft und einige andere dies dramatisch erhöht haben, so dass man nur hoffen kann, dass dies die Qualität dieser Spiele und beliebten Franchises nicht beeinträchtigen wird.