Warner Bros. Pictures Animation legt seine Roadmap bis 2029 dar: Erwartet Dr. Seuss, DC und Hello Kitty

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Animation bleibt eine der sichersten und erfolgreichsten Wetten an den Kinokassen, wobei viele der größten Filme der letzten Zeit von Animationsteams von Disney, Sony, Universal und anderen stammen.

Zu diesem Zweck hat Warner Bros. Pictures Animation sein Kinoprogramm für die nächsten Jahre aufgebaut, mit vielen Projekten in der Pipeline für 2027 und 2028 sowie The Cat in the Hat später im Jahr 2026.

Für 2027 können wir erwarten, dass ein Film namens Bad Fairies einen Einblick in eine Fantasiewelt bietet – und das alles, bevor Margie Claus wahrscheinlich als großes Weihnachtswerk des Studios erscheint. Auf diese Filme folgt ein sehr ambitioniertes Programm für 2028, in dem vier Filme präsentiert werden. Oh, The Places You'll Go bringt mehr von Dr. Seuss auf die große Leinwand, während Dynamic Duo eine DC-Option mit Nightwing und Robin in den Hauptrollen sein wird. Hello Kitty ist somit ziemlich selbsterklärend, während The Lunar Chronicles eine futuristische und Sci-Fi-Variante von Aschenputtel und Rapunzel präsentiert.

Viele dieser Projekte fehlen derzeit keine festen Termine und haben ebenfalls keine Trailer oder Bilder zum Teilen, aber ihre Logos können Sie in der untenstehenden Roadmap sehen.