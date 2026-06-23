Warner Bros. führt Gespräche, um die Rechte an The Powerpuff zu sichern Girls mit Plänen für einen Animationsfilm

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Es gibt einen riesigen Schatz an Cartoon-IP, der einfach nicht mehr genug genutzt wird, von denen die meisten früher auf Cartoon Network beheimatet waren. Ein solches Beispiel ist The Powerpuff Girls, denn nachdem der ikonische Cartoon die Kindheit vieler definiert hat, ist er größtenteils in Erinnerung getreten, auch wenn es vor einigen Jahren Versuche gab, eine Live-Action-Serie zu schaffen, die nie das Licht der Welt erblickte.

Allerdings könnte sich in dieser Hinsicht endlich die Lage zum Besseren verändern. Deadline berichtet, dass Warner Bros. Pictures Animation Gespräche führt, um die Rechte an The Powerpuff Girls zu sichern, mit der Hoffnung, schließlich einen Animationsfilm basierend auf dem IP zu produzieren.

Dieser Schritt ist noch nicht Realität geworden, aber Warner Bros. hat diese Hoffnung Anfang dieses Jahres auf der CinemaCon angeteasert und es gestern beim Annecy Film Festival erneut getan, sodass es Hoffnung gibt, dass dies irgendwann eintritt.