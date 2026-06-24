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Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Darktide zeigt uns die Kraft der Maschine in neuem Skitarii-Filmmaterial

Die neueste DLC-Klasse für Darktide ist jetzt verfügbar.

Warhammer 40.000: Darktide - Imperial Edition - Xbox Series X - Neu & Ovp

Warhammer 40.000: Darktide - Imperial Edition - Xbox Series X - Neu & Ovp

From 21.39 EUR at 17 stores
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Wenn dir das Aussehen deiner weichen, sterblichen Haut nicht gefällt und du etwas Metall hinzufügen möchtest, dann lässt dich Warhammer 40,000: Darktide genau das mit dem neuesten DLC tun. Wir hatten Kurse, die sich der Verfolgung des Gesetzes, dessen Aufgabe widmeten, und nun kommt eine neue Art von Herrschaft, da die Skitarii sich nur für den Willen des Omnissiah interessieren.

Im Release-Trailer für die neue Klasse, der übrigens jetzt verfügbar ist, wenn du als Skitarii alleine einsteigen möchtest, sehen wir die maschinendurchdrungenen Charaktere, die Ligen chaosverseuchter Krieger hämmern, zerschneiden und zappen. Die Skitarii scheinen für sich genommen viel Abwechslung darin zu haben, wie sie Chaos angehen, und es scheint schwer zu sein, sie durch einen Spielstil zu definieren.

Das könnte aber einfach daran liegen, dass Fatshark all die verschiedenen neuen Waffentypen zeigt, die man jetzt in Darktide führen kann. Wenn du die Klasse vor dem Kauf noch genauer betrachten möchtest, schau dir unten den Release-Trailer und das Prolog-Gameplay an:

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