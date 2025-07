Wann wird die Stadt für die Olympischen Spiele 2036 gewählt und welche Städte sind Kandidaten?

HQ

Der Countdown für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles läuft. Es folgt Brisbane, Australien, als Gastgeber der Olympischen Sommerspiele im Jahr 2032. Doch wo finden die Spiele 2036 statt? Wir wissen es noch nicht... und das IOC weiß nicht einmal, wann es bekannt gegeben wird.

"Es gibt keinen festen Wahlzyklus mehr wie in der Vergangenheit. Dies ermöglicht es dem IOC, sich an das natürliche Tempo jedes potenziellen Gastgebers anzupassen, das richtige Projekt und den richtigen Partner für die Olympischen Spiele zur richtigen Zeit zu bringen und den strategischen Nutzen für die Olympische Bewegung zu gewährleisten. Der Zeitpunkt hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von globalen Ereignissen", so das IOC.

Paris 2024 und Los Angeles 2028 wurden beide 2017 gewählt, während Brisbane 2032 aufgrund des Mangels an anderen Kandidaten im Jahr 2021 gewählt wurde. Früher lagen zwischen der Kommunalwahl und den Spielen mindestens sieben Jahre, aber diese Regel wurde 2019 abgeschafft, und es gibt keine Präzedenzfälle, um zu wissen, was als nächstes passieren wird.

Das IOC sagt, dass sie jetzt flexibler sind, und derzeit gibt es keine Neuigkeiten darüber, wann das passieren wird, was bedeutet, dass in diesem Sommer mehrere Gastgeberkandidaten bekannt gegeben wurden.

Anfang dieses Monats hat Indien Ahmedabad offiziell als seine Kandidatenstadt vorgestellt. Und erst heute hat Katar offiziell bestätigt, dass es seine Bewerbung für die Spiele 2036 eingereicht hat.

Bewerberstädte für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036:

Mit der offiziellen Einführung Katars in das Rennen gibt es fünf bestätigte Bewerbungen. Mit der Regeländerung im Jahr 2019 erlaubte das IOC, dass der Gastgeber mehr als nur eine einzelne Stadt sein kann, und berief sich dabei auf "andere Entitäten" wie mehrere Städte, Regionen und Länder.

Die meisten Gebote sind jedoch traditionell und auf nur eine Stadt beschränkt. Und diese sind:



Nusantara (Indonesien)



Istanbul (Türkei)



Ahmedabad (Indien)



Santiago (Chile)



TBD (Katar)



Neben diesen fünf Kandidaten gab es Gerüchte, dass noch viele weitere in Betracht gezogen wurden, und da es keine offensichtliche Frist für die Bewerbungen gab (es könnte noch Jahre dauern, bis die Wahl stattfindet), könnten sie ebenfalls in das Rennen einbezogen werden, obwohl ihre jeweiligen Olympischen Komitees ihre Bewerbung noch nicht offiziell vorgestellt haben (von denen wir wissen).



Neue Verwaltungshauptstadt (Kairo), Ägypten



TBD in Südkorea



Doha (Katar)



Riad (Saudi-Arabien)



Guangdong, Hongkong und Macau (China, Hongkong und Macau)



Budapest (Ungarn)



Florenz oder Turin (Italien)



Kopenhagen (Dänemark)



TBA in Deutschland



Toronto-Montreal (Kanada)