Wann läuft Jakob Ingebrigtsen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften: 1500 m und 5000 m der Männer

Jakob Ingebrigtsen wird bei der Leichtathletik-WM in Tokio einer der größten Stars sein, bei seinem ersten Wettkampf seit vergangenem März, bei den Europa- und Hallen-Weltmeisterschaften in Apeldoorn und Nanjing. Verletzungen an seiner Achillessehne hielten sie den ganzen Sommer über außer Gefecht und erlebten eine "miserable" Saison, aber er fühlt sich bereit, in zwei Disziplinen anzutreten: 1500 m und 5000 m als Teil des norwegischen Teams: "Wenn ich an der Startlinie stehe, weiß ich, dass ich ein Goldkandidat bin", sagte er gegenüber Athletics Weekly.

Der Norweger wird seine Weltmeistertitel über 5000 m (2022, 2023) verteidigen, in der er auch in Paris 2024 Gold gewann. Einen Freiluft-WM-Titel über 1500 m hat er jedoch noch nie gewonnen, trotz der olympischen Goldmedaille in Tokio 2021 (er gewann Gold über 1500 m und 3000 m bei den Hallen- und Europameisterschaften im vergangenen März).

Die Meisterschaften finden zwischen dem 13. und 21. September statt, und Jakob Ingebrigtsen kann die ganze Woche über auftreten. Dies ist der Zeitplan für die 1500 m und 5000 m der Männer:

Zeitplan 1500 m der Männer:



Vorläufe: Sonntag, 14. September: 02:00 Uhr MEZ, 01:00 Uhr BST



Halbfinale: Montag, 15. September: 14:30 Uhr MEZ, 13:30 Uhr BST



Finale: Mittwoch, 17. September: 15:20 Uhr MEZ, 14:20 Uhr BST



Zeitplan 5000 m der Männer:



Vorläufe: Freitag, 19. September: 13:00 Uhr MEZ, 12:00 Uhr BST



Finale: Sonntag, 21. September: 12:47 Uhr MEZ, 11:47 Uhr BST



So sehen Sie die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025

Fans in Europa, die HBO Max abonniert haben, können mit dem Sportpaket auf HBO Max (5 Euro pro Monat), das Zugang zu EuroSports bietet, problemlos auf alle Live-Übertragungen von Leichtathletikveranstaltungen zugreifen. In Großbritannien finden Sie TNT Sports.

Die meisten öffentlich-rechtlichen Sender in ganz Europa zeigen ebenfalls ausgewählte Veranstaltungen. Zum Beispiel RTVE.es und Teledeporte in Spanien. Einen vollständigen Leitfaden für jedes Land finden Sie hier.

