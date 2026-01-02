Wann kehrt die Europa League 2026 zurück und welche Termine für die Play-offs, Unentschieden und das Finale

HQ

Nach einer kurzen Winterpause und mehreren Fenstern für nationale Wettbewerbe kehren die UEFA Champions League und Europa League diesen Monat zurück. Ende Januar 2026 stehen noch zwei Spiele der Ligaphase an, gefolgt von den neuen K.-o.-Play-offs.

Es folgt das übliche Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale, bevor am 20. Mai das Finale der Europa League in Istanbul stattfindet.

Dies sind die Termine der UEFA Europa League 2026, die Sie kennen müssen:



Spieltag 7 der Ligaphase: 22. Januar



Spieltag 8 der Ligaphase: 29. Januar



Play-offs der K.-o.-Phase: 19. & 26. Februar 2026



Runde der letzten 16: 12. & 19. März 2026



Viertelfinale: 9. & 16. April 2026



Halbfinale: 30. April & 7. Mai 2026



Endspiel: 20. Mai 2026 (Istanbul)



Wann werden die Auslosungen in der Europa League stattgefunden?

Dazwischen werden zwei weitere Unentschieden stattgefunden: Die Play-offs der K.-o.-Phase finden direkt nach Ende der Ligaphase am 30. Januar statt; und die Auslosung für das Achtelfinale erfolgt am 27. Februar.

