Wann finden die nächsten Champions-League-Spiele statt und die Highlights: Atleti gegen Arsenal, Real Madrid gegen Juventus...

Der Oktober kam und wir sind schon über das erste Viertel der Ligaphase der Champions League hinaus. Es wird bis Januar 2026 dauern, aber wir hatten trotzdem viele spannende Matches. An der Champions League -Tabelle wird sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich viel ändern, auch wenn mit der Länderspielpause in der Mitte in diesem Monat nur ein Spieltag gespielt wird.

Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Ligaphase kommt es an jedem Spieltag in der Regel zu einem hochkarätigen Duell zwischen einigen europäischen Giganten. Am kommenden Spieltag kommt es zum Duell zwischen zwei der größten europäischen Klubs, Arsenal und Atlético de Madrid, sowie einer Wiederholung eines kürzlichen Champions-League-Finales, Real Madrid gegen Juventus.

Außerdem werden Liverpool und der FC Barcelona versuchen, ihre Enttäuschungen von dieser Woche gegen Frankfurt und Olympiakos abzuschütteln, und ein weiteres hochkarätiges Duell zwischen Chelsea und Ajax könnte die Tabellenspitze verändern...

Champions League Spieltag 3

Dienstag, 21. Oktober:



Barcelona vs. Olympiakos: 18:45 Uhr MEZ



Kairat vs. Pafos: 18:45 Uhr MEZ



Newcastle - Benfica: 21:00 Uhr MEZ



PSV vs. Napoli: 21:00 Uhr MEZ



Leverkusen vs. PSG: 21:00 Uhr



Union Saint-Gilloise - Inter: 21:00 Uhr MEZ



Kopenhagen vs. Dortmund: 21:00 Uhr MEZ



Villarreal - Manchester City: 21:00 Uhr MEZ



Arsenal vs. Atlético de Madrid: 21:00 Uhr MEZ



Mittwoch, 22. Oktober:



Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 Uhr MEZ



Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 Uhr MEZ



Chelsea vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ



Real Madrid vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ



Sporting - Marseille: 21:00 Uhr MEZ



Monaco vs. Tottenham: 21:00 Uhr MEZ



Atalanta vs. Slavia Praha: 21:00 Uhr MEZ



Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: 21:00 Uhr MEZ



Bayern vs. Club Brügge: 21:00 Uhr

