Wann finden die nächsten Champions-League-Spiele statt und die Highlights: Atleti gegen Arsenal, Real Madrid gegen Juventus...
Die einzigen Champions-League-Spiele im Oktober werden zwischen dem 21. und 22. Oktober ausgetragen.
Der Oktober kam und wir sind schon über das erste Viertel der Ligaphase der Champions League hinaus. Es wird bis Januar 2026 dauern, aber wir hatten trotzdem viele spannende Matches. An der Champions League -Tabelle wird sich in den kommenden Wochen wahrscheinlich viel ändern, auch wenn mit der Länderspielpause in der Mitte in diesem Monat nur ein Spieltag gespielt wird.
Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Ligaphase kommt es an jedem Spieltag in der Regel zu einem hochkarätigen Duell zwischen einigen europäischen Giganten. Am kommenden Spieltag kommt es zum Duell zwischen zwei der größten europäischen Klubs, Arsenal und Atlético de Madrid, sowie einer Wiederholung eines kürzlichen Champions-League-Finales, Real Madrid gegen Juventus.
Außerdem werden Liverpool und der FC Barcelona versuchen, ihre Enttäuschungen von dieser Woche gegen Frankfurt und Olympiakos abzuschütteln, und ein weiteres hochkarätiges Duell zwischen Chelsea und Ajax könnte die Tabellenspitze verändern...
Champions League Spieltag 3
Dienstag, 21. Oktober:
- Barcelona vs. Olympiakos: 18:45 Uhr MEZ
- Kairat vs. Pafos: 18:45 Uhr MEZ
- Newcastle - Benfica: 21:00 Uhr MEZ
- PSV vs. Napoli: 21:00 Uhr MEZ
- Leverkusen vs. PSG: 21:00 Uhr
- Union Saint-Gilloise - Inter: 21:00 Uhr MEZ
- Kopenhagen vs. Dortmund: 21:00 Uhr MEZ
- Villarreal - Manchester City: 21:00 Uhr MEZ
- Arsenal vs. Atlético de Madrid: 21:00 Uhr MEZ
Mittwoch, 22. Oktober:
- Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 Uhr MEZ
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 Uhr MEZ
- Chelsea vs. Ajax: 21:00 Uhr MEZ
- Real Madrid vs. Juventus: 21:00 Uhr MEZ
- Sporting - Marseille: 21:00 Uhr MEZ
- Monaco vs. Tottenham: 21:00 Uhr MEZ
- Atalanta vs. Slavia Praha: 21:00 Uhr MEZ
- Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: 21:00 Uhr MEZ
- Bayern vs. Club Brügge: 21:00 Uhr