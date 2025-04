Vorschlag einer WM mit 64 Mannschaften von den meisten FIFA-Konföderationen abgelehnt, "das wäre das totale Chaos"

HQ

CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez hatte eine Fußball-Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften vorgeschlagen (doppelt so viel wie üblich), aber sie erhält nicht allzu viel Unterstützung, zumindest nicht von den Nachbarn im Norden. Victor Montagliani, Präsident der CONCACAF, sagte gegenüber ESPN, er glaube nicht, dass dies der richtige Schritt wäre, nicht nur für das Turnier, "sondern für das gesamte Fußball-Ökosystem, von den Nationalmannschaften über die Klubwettbewerbe bis hin zu den Ligen und Spielern".

"Wir haben die neue Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften noch nicht einmal gestartet, daher glaube ich persönlich nicht, dass eine Erweiterung auf 64 Mannschaften überhaupt auf dem Tisch liegen sollte", sagte er und bezog sich dabei auf die Weltmeisterschaft 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko stattfinden wird und bereits ein erweitertes Format haben wird. was bereits ungewöhnlichen Ländern wie Neuseeland hilft, sich zu qualifizieren.

Der CONCACAF-Präsident schließt sich UEFA-Präsident Aleksander Čeferin an, der sagte, dass es eine schlechte Idee sei, und sagte, er sei seltsam, dass die Idee diskutiert wurde, ohne dass sie im FIFA-Rat formell vorgeschlagen wurde. Eine Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften würde auch die doppelte Anzahl von Spielen bedeuten, nämlich 128 statt der üblichen 64.

Anscheinend kam die Idee vom uruguayischen Fußballpräsidenten, dessen Land Mitgastgeber der Weltmeisterschaft 2030 sein wird, die in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden wird, mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay, um das 100-jährige Jubiläum der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay zu feiern.

Scheich Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Präsident des AFC, geht sogar noch weiter und meint, dass es zu einem "totalen Chaos" kommen würde. "Es könnte jemand kommen und fordern, die Zahl auf 132 Teams zu erhöhen. Wo würden wir dann landen?".