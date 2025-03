Nach einer bereits erweiterten WM 2026 erwägt die FIFA eine WM 2030 mit 64 Mannschaften

HQ

Eine Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften? Die Idee wurde vom Präsidenten des uruguayischen Fussballverbands während einer Sitzung des FIFA-Rats am Mittwoch vorgeschlagen, und nun wird die FIFA prüfen, da sie "die Pflicht hat, jeden Vorschlag eines ihrer Ratsmitglieder zu analysieren". Eine Weltmeisterschaft mit 64 Mannschaften, doppelt so viel wie üblich mit 32, wäre theoretisch ein besonderer Anlass, um das 100-jährige Jubiläum der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu feiern, die 1930 in Uruguay stattfand.

Während Spanien, Portugal und Marokko die offiziellen Gastgeber der Weltmeisterschaft 2030 sind, finden in Uruguay, Argentinien und Paraguay einige besondere Spiele zum hundertjährigen Jubiläum statt. Ignacio Alonso, Präsident des uruguayischen Fussballverbands, schlug während der Ratssitzung spontan vor, die WM 2030 zu einem Wettbewerb mit 64 Mannschaften zu machen. In einer FIFA-Erklärung, die in The Guardian zu lesen ist, heißt es: "Die FIFA hat die Pflicht, jeden Vorschlag eines ihrer Ratsmitglieder zu analysieren."

Ein Wettbewerb mit 64 Mannschaften würde bedeuten, dass sich mehr als ein Viertel der FIFA 211-Mitgliedsverbände qualifizieren könnte, was in Asien und Ozeanien sehr willkommen wäre, aber vielleicht weniger in Südamerika, wo die Qualifikationsrunden ein großer Teil des Prozesses sind.

WM: 32 Teams im Jahr 2022, 48 im Jahr 2026, 64 im Jahr 2030?

Zuvor wird die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bereits ein erweiterter Wettbewerb mit 48 Mannschaften (108 statt 48 Spiele) sein. 16 Mannschaften kommen aus Europa, die in Qualifikationsspielen zwischen März und November 2025 parallel zur UEFA Nations League ermittelt werden.