Vorletzter Spieltag der UEFA Conference League: Welche Teams haben sich bereits qualifiziert?

HQ

Die UEFA Conference League intensiviert ihre Ligaphase, die kürzer ist als die Champions League und Europa League. Statt acht Spieltagen hat der dritte Liga, der in der vergangenen Saison von Chelsea gewonnenen Wettbewerb, sechs Spieltage und endet nächste Woche am Donnerstag, dem 18. Dezember, wobei alle Spiele gleichzeitig (21:00 Uhr MET) beginnen.

Davor haben wir heute, Donnerstag, den 11. Dezember, den üblichen Spielplan am Nachmittag und Abend. Zwei Teams haben bereits ihre Qualifikation für die Achtelfinal- oder K.-o.-Play-offs bestätigt, Samsunspor aus der Türkei und Strasbourg aus Frankreich, und heute Abend werden sicher weitere folgen.

Spiele der UEFA Conference League am Donnerstag, den 11. Dezember:



Fiorentina gegen Dynamo Kyiv: 18:45 CET, 17:45 GMT



Häcken gegen AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT



Breidablik gegen Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT



Drita gegen AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT



Noah gegen Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT



Jagiellonia Białystok gegen Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT



Shkëndija gegen Slovan Bratislava: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Samsunspor gegen AEK Athen: 18:45 CET, 17:45 GMT



Universitatea Craiova gegen Sparta Prag: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Aberdeen gegen Straßburg: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Hamrun Spartans gegen Schachtar Donezk: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Rijeka gegen Celje: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Lech Poznań gegen Mainz: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



KuPS Kuopio gegen Lausanne-Sport: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Lincoln Red Imps gegen Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT



Raków gegen Zrinjski: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Shelbourne gegen Crystal Palace: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



SK Rapid gegen Omonoia: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Verfolgst du in dieser Saison irgendein Conference-League-Team?