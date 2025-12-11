Sport
Vorletzter Spieltag der UEFA Conference League: Welche Teams haben sich bereits qualifiziert?
Die Ligaphase der Conference League endet nächste Woche.
HQ
Die UEFA Conference League intensiviert ihre Ligaphase, die kürzer ist als die Champions League und Europa League. Statt acht Spieltagen hat der dritte Liga, der in der vergangenen Saison von Chelsea gewonnenen Wettbewerb, sechs Spieltage und endet nächste Woche am Donnerstag, dem 18. Dezember, wobei alle Spiele gleichzeitig (21:00 Uhr MET) beginnen.
Davor haben wir heute, Donnerstag, den 11. Dezember, den üblichen Spielplan am Nachmittag und Abend. Zwei Teams haben bereits ihre Qualifikation für die Achtelfinal- oder K.-o.-Play-offs bestätigt, Samsunspor aus der Türkei und Strasbourg aus Frankreich, und heute Abend werden sicher weitere folgen.
Spiele der UEFA Conference League am Donnerstag, den 11. Dezember:
- Fiorentina gegen Dynamo Kyiv: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Häcken gegen AEK Larnaca: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Breidablik gegen Shamrock Rovers: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Drita gegen AZ Alkmaar: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Noah gegen Legia Warszawa: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Jagiellonia Białystok gegen Rayo Vallecano: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Shkëndija gegen Slovan Bratislava: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Samsunspor gegen AEK Athen: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Universitatea Craiova gegen Sparta Prag: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Aberdeen gegen Straßburg: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Hamrun Spartans gegen Schachtar Donezk: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Rijeka gegen Celje: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Lech Poznań gegen Mainz: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- KuPS Kuopio gegen Lausanne-Sport: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Lincoln Red Imps gegen Sigma Olomouc: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Raków gegen Zrinjski: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Shelbourne gegen Crystal Palace: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- SK Rapid gegen Omonoia: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Verfolgst du in dieser Saison irgendein Conference-League-Team?