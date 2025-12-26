Vivo X200 FE Smartphone-Bewertung

Bei Gamereactor haben wir den Überblick über die Smartphones verloren, die wir 2025 getestet haben. Chinesische Hersteller sind noch aggressiver als in den Vorjahren, und es gab keinen Monat ohne einen anständigen oder wirklich attraktiven Markteinstieg. Im Fall von Vivo haben sie zwischen Sommer und Herbst härter denn je auf die Märkte geschlagen. Und obwohl wir das Teleobjektiv der X300 vor Jahreswechsel ausprobieren wollten, haben wir als Anfänger genug vom Vivo X200 FE – einem sehr ausgewogenen und in mancher Hinsicht überraschenden Mittelklasse, das wir in drei Wochen täglicher Nutzung ausführlich getestet haben.

Bildschirm, Fingerfertigkeit und Akku sind ihre Hauptvorteile, nicht zu vergessen die Fotos.

Das X200 FE hält sich an das Formfaktor, das heute als "kleine" Handys bezeichnet wird, aber es ist definitiv eine Größe, die für viele Nutzer genau im Sweet Spot liegt. Als nützlicher Vergleich zu einem Modell, das Sie bis zum Erbrechen gesehen haben, bedenken Sie, dass es im Grunde dasselbe ist wie ein iPhone 12, abgesehen von der Objektivgruppenwölbung des Vivo.

Das bedeutet einen "kompakten" 6,31-Zoll-Bildschirm – eine völlig bewusste Wahl im Vergleich zu den immer größeren Geräten, die heute in Mode sind. Und dieser Bildschirm ist sehr scharf und sehr hell, nämlich ein effizienter 1,5K LTPO, der von 1 auf 120 Hz aktualisiert und 1800 nits HBM liefert, was selbst im Freien ausreichend ist. Wenn man nachrechnet, versteht man, dass es sich um eine hohe Pixeldichte handelt, was definitiv zu dem großartigen Eindruck beiträgt, den der Bildschirm bei jeder Nutzung hinterlässt.

Was seine bemerkenswerte Agilität betrifft, hat Vivo ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen der Leistung des MediaTek Dimensity 9300+ Prozessors, dem Akku und der Software-Last und -funktionen gefunden. Ob bei alltäglichen Anwendungen, Multimedia oder leichtem Gaming – der X200 FE arbeitet sehr reibungslos und ohne Überhitzung (obwohl er warm wird – ein weiterer Pluspunkt für seine Formfaktor. Und das alles ist umso überraschender, wenn man schon mehrere Stunden darauf ist und der verbleibende Akkuanteil kaum nachgelassen hat. Vielleicht liegt es an der 6500-mAh-Kapazität, vielleicht am großartigen Akkumanagement zwischen Funtouch OS 15-Prozessen und LTPO-Einsparungen, aber die Wahrheit ist, dass der Wechsel von einem ähnlichen Modell in dieser Hinsicht wie ein Generationssprung erscheint. Stell dir vor: Eine Stunde Videoanschauen kostet 3 %.

Das Vivo X200 FE ist kompakt, nüchtern und hübsch.

Und die Fotos sind großartig. Obwohl sie nicht die echten Glas-Tricks des X300 hat, liefert die Zeiss-Dreifacheinheit mit zwei 50-MP-Kameras erneut beeindruckende Ergebnisse für die Reichweite (obwohl das Weitwinkelobjektiv ein Referenz ist), während die KI-Voreinstellungen für die breite Öffentlichkeit im üblichen Einsatz sehr nützlich sein können. Zu viel Farbverstärkerung, Überkompensation von Schatten und bestimmte "plastische" Retusche sind unserer Meinung nach ein Problem, aber all das kann angepasst oder deaktiviert werden.

Apropos KI: Wie bei allen Modellen von 2025 findet man bereits verwandte Funktionen in mehreren Abschnitten. Es scheint keine übertriebene Umsetzung von Google Gemini und Co. zu sein, aber es bietet bestimmte Hilfsmittel, die wiederum den Alltag vereinfachen, wie automatische Untertitel oder Magic Erase.

Videoaufnahmen sind nicht ganz so zuverlässig wie Standbilder, aber wenn dir das wichtig ist, musst du dich für die Vivo XE200 Pro entscheiden und in die vierstelligen Zahlen kommen. Und dann gibt es einige etwas widersprüchliche Funktionen, wie zum Beispiel das Fehlen eines Netzteils im Gehäuse, um die beeindruckende 90W-Schnellladung zu nutzen. Gibst du mir wirklich Kopfhörer oder eine Powerbank und bist den Adapter nicht dabei? Und dasselbe gilt für das Fehlen des kabellosen Ladens oder dafür, dass der USB die altmodische Version 2.0 ist.

Das sind einige Nachteile, die ihn im Kompaktbereich herausragend machen, denn schließlich liegt er bei etwa 700 Euro. Ansonsten ist das Vivo X200 FE eines der besten Handys, die wir in dieser Größe getestet haben: blitzschnell und bequem in der Hand, mit solidem Aufbau und schlankendem Design, mit einem tollen Bildschirm und überdurchschnittlicher Fotografie – und all das mit reichlich Akkulaufzeit.

Jetzt verstehen Sie, warum wir das X200 FE mit dem iPhone 12 vergleichen. Übrigens sieht es nicht so gut aus, alle Zertifizierungsinformationen am Rand zu drucken, obwohl du es mit einem Case abdeckst.