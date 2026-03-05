Vitinha sagt, es wäre "töricht", nächsten Sommer bei Real Madrid zu unterschreiben

HQ

Vitinha hat seine Absicht bestritten, Paris Saint-Germain für Real Madrid zu verlassen, nachdem wochenlang Gerüchte kursierten, die den portugiesischen Mittelfeldspieler auf Florentino Pérez' Radar setzen, der nach einem erstklassigen Mittelfeldspieler sucht.

"Es wäre töricht zu gehen. Ich glaube nicht, dass das das Beste für mich ist. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl", sagte der 26-Jährige zu Canal 11. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich sehr schätzen und ich habe mir diese Zuneigung verdient."

Marca berichtet, dass die Ligue 1 keine Freigabeklauseln erlaubt, aber Vereine eine direkte oder indirekte Vereinbarung nutzen können, die es Real Madrid erlaubt, nächsten Sommer nach der Weltmeisterschaft Vitinha für einen Wert von 90 Millionen Euro zu verlangen.

Vitinha möchte jedoch seinen Vertrag mit PSG bis zum 30. Juni 2029 erfüllen und lehnte auch die Idee ab, bei einem saudischen Klub zu unterschreiben, da er behauptete, dass ein doppeltes oder dreifaches Gehalt ihn nicht glücklicher machen würde, und verpflichtet sich, eine stabile Karriere in Europa zu führen.