Visions of Mana sieht im neuen Trailer wunderschön aus

Pünktlich zu Ostern hat Square Enix beschlossen, uns einen "März-Trailer" zu geben, der ihr kommendes JRPG Visions of Mana zeigt, das diesen Sommer für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine neue Installation in der Secret of Mana -Reihe (die zur Verkomplizierung der Dinge wirklich die Fortsetzung des Game Boy -Titels Final Fantasy Adventure ist), und wir müssen sagen, dass die Entwickler es wirklich geschafft haben, das Design und das Gesamtthema intakt zu halten.

Sie können es sich unten ansehen. Es enthält sogar viel Gameplay, um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie es aussieht, wenn Sie es selbst spielen.