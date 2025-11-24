Viraler stiller Protest in Argentinien gegen den "erfundenen" Pokal in der Professional Football League

HQ

Eine Ehrenwache während eines argentinischen Fußballspiels zwischen Estudiantes de la Plata und Rosario Central ist viral gegangen, weil die Spieler sich entschieden haben, den Spielern den Rücken zu geben und stattdessen den Zuschauern zuzusehen. Als die Spieler von Rosario de la Plata das Spielfeld betraten, drehten sich die Spieler von Estudiantes um 180 Grad.

Estudiantes gewann das Spiel schließlich mit 1:0 im Achtelfinale des Clausura-Turniers (den Play-offs der zweiten Hälfte der Liga 2025 in Argentinien).

Warum haben die Estudiantes-Spieler den Rosario-Spielern den Rücken gekehrt?

Dieser Protest, der von vielen Menschen in Argentinien als einfallsreich und heldenhaft gefeiert wird, richtete sich nicht gegen die anderen Spieler, sondern gegen den Argentinischen Fußballverband (AFA) und die Liga Profesional de Fútbol (LPF), die letzte Woche einseitig beschlossen haben, Rosario Central eine neue Art von Trophäe zu überlassen, die in den regulären Apertura und Clausura regulären Saisons (mit 18 Siegen, 12 Unentschieden und 2 Niederlagen).

Sie entschieden dies laut La Nación ohne Rücksprache mit den übrigen Vereinen und unter Berücksichtigung eines Schweigens als Genehmigung. "Club Estudiantes de La Plata teilt seinen Mitgliedern, Partnern, Fans und der Gemeinschaft mit, dass in der Sitzung des Exekutivkomitees der argentinischen Profifußballliga keine Abstimmung über die Anerkennung des Meistertitels 2025 stattgefunden hat", teilte der Verein letzte Woche in einer Erklärung mit.

Der argentinische Fußball erkennt einen Ligameister nicht durch diese Verdienste an, sondern erkennt stattdessen die Apertura und Clausura Meister (mit Play-offs) an, und der endgültige Ligameister wird nach einem Spiel zwischen Apertura und Clausura Meistern bestimmt (wenn sie gleich sind, spielen die beiden Zweitplatzierten aus Apertura und Clausura ein Halbfinale und treffen dann auf den anderen Champion).

Die übrigen Vereine sind der Meinung, dass die Liga aus heiterem Himmel eine neue offizielle Trophäe für Rosario geschaffen hat, die letzte Woche unerwartet anreiste, um die Trophäe entgegenzunehmen, die dem Starspieler Ángel di María überreicht wurde. Was hältst du von diesem Protest?