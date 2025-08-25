Vinícius trifft und bereitet von der Bank aus vor, aber es gibt immer noch Kontroversen: Mbappé rettet ihn vor der Roten Karte

HQ

Xabi Alonso nahm in seinem zweiten LaLiga-Spiel als Trainer von Real Madrid einige große Veränderungen in seiner Startelf vor und traf die unerwartete und mutige Entscheidung, Vinícius Jr. auf die Bank zu setzen, der erst nach 60 Minuten ins Spiel kam. Er tauschte Brahim und Vini gegen Rodrygo und Mastantuono und tauschte auch Trent Alexander-Arnold gegen Dani Carvajal, im längeren Spiel des Kapitäns (85 Minuten) seit seiner Verletzung zu Beginn der letzten Saison.

Der Schachzug zahlte sich aus: Obwohl er nur dreißig Minuten spielte, bereitete Vinícius ein Tor vor und erzielte ein weiteres, sein erstes Auswärtstor in der Liga seit Oktober 2024. Es gab aber auch Kontroversen, denn nur wenige Minuten zuvor sah Vinícius die Gelbe Karte, weil er einen Elfmeter vorgetäuscht hatte. Später, bei seinen beiden Toren, feierte er nicht viel, sondern stellte sich lieber den Zuschauern in Oviedo, die ihn als "dumm, dumm" bezeichneten, und sogar dem Schiedsrichter.

Das Bild von Mbappé, wie er ihn umarmt und ihm bei Mbappés zweitem Torjubel die Hand in den Mund steckt, damit er keine zweite Gelbe Karte bekommt, ging schnell viral...