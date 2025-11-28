Vinícius ist laut Berichten "näher als je zuvor" an einem neuen Vertrag bei Real Madrid

HQ

Vinícius Jr. ist laut Mundo Deportivo "näher denn je", um eine neue Vereinbarung mit Real Madrid zu erzielen.

Es gibt Gerüchte, dass Vinícius erwog, nicht bei Real Madrid weiterzumachen, wenn sein Vertrag im Juni 2027 ausläuft, bevor Trainer Xabi Alonso dazukommt. Die Situation wurde besonders angespannt im letzten Clásico, als Vinícius verärgert über den Trainer war, als dieser ausgewechselt wurde. Später entschuldigte er sich jedoch bei allen, einschließlich Alonso.

Der brasilianische Spieler dürfte jedoch seine Gehaltsambitionen gesenkt haben, da er dasselbe, wenn nicht sogar mehr, Gehalt als sein Teamkollege Kylian Mbappé verlangte, da er das Gefühl hat, den Status des Stars des Teams verdient zu haben, nachdem er 2018 als Teenager angekommen war, sich im Verein verbesserte und dem Team zum Gewinn der Champions League 2022 und 2024 verhalf. Es heißt, Mbappé verdiene jährlich 23 Millionen Euro.

Seine Leistung hat sich in der letzten Saison jedoch verschlechtert, obwohl dies nach einem seiner besten Spiele der Saison für Real Madrid erfolgt, als er zwei der vier Tore von Kylian Mbappé gegen Olympiakos vorbereitete. Beim vierten Tor feierten beide gemeinsam und feierten.