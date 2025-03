Vinícius gibt zu, dass sie schlecht gespielt haben: "Ich will nicht noch einmal verlieren"

HQ

Brasilien wurde gestern Abend gegen Argentinien mit 1:4 geschlagen, was bedeutet, dass Brasilien sich keine weiteren Fehlschüsse leisten kann, wenn es sich einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 sichern will. Das wird mit ziemlicher Sicherheit passieren, aber es muss sich noch viel ändern, damit Brasilien bei der nächsten Weltmeisterschaft wettbewerbsfähig sein kann.

Vinícius Júnior, der Star von Real Madrid, der im vorherigen Spiel, beim 2:1-Sieg gegen Kolumbien, in letzter Minute das entscheidende Tor erzielte, sagte, er wolle nicht noch einmal verlieren: "Wir müssen alles, was wir tun, überdenken. Es ist nur noch ein Jahr bis zur Weltmeisterschaft, ich habe bereits an einer Weltmeisterschaft teilgenommen und ich möchte nicht noch einmal verlieren", via RMC Sport.

Vinicíus kritisiert die Mannschaft und räumt ein, dass sie sehr schlecht gespielt hat, fügt aber auch hinzu, dass sie "sich verbessern, den Kopf oben behalten und niemals aufgeben müssen". Brasilien schied bei den letzten beiden Weltmeisterschaften im Viertelfinale aus, und der vielleicht am meisten kritisierte Teil der Mannschaft ist Trainer Doríval Júnior, der es trotz der Qualität der Spieler nicht geschafft hat, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Die Verpflichtung von Carlo Ancelotti eher früher als später klingt jetzt immer wahrscheinlicher...