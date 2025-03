Viertelfinalspiele der Europa League mit Datum und Uhrzeit, darunter Lyon gegen Manchester United

HQ

Das Viertelfinale der UEFA Europa League steht nach dem Rückspiel des Achtelfinales fest. Die folgen in einem Monat, nach der Länderspielpause, am 10. und 17. April. Tatsächlich kennen wir bereits die Reihenfolge und die Zeiten aller Spiele, wobei alle Spiele mit Ausnahme derjenigen, die um 21:00 Uhr MEZ (20:00 Uhr GMT in Großbritannien) stattfinden, stattfinden:

Viertelfinale der Europa League am 10. April



Bodø/Glimt gegen Lazio (18:45 Uhr, 17:45 Uhr in Großbritannien)



Tottenham gegen Eintracht Frankfurt



Rangers vs Athletic Club



Lyon gegen Manchester United



Viertelfinale der Europa League am 17. April



Eintracht Frankfurt gegen Tottenham



Lazio vs Bodø/Glimt



Athletic Club gegen Rangers



Manchester United gegen Lyon



Am Donnerstag, den 14. März, zeigte Manchester United nach dem 4:1-Sieg gegen Real Sociedad (mit etwas Hilfe von zwei Elfmetern und einer Roten Karte für den spanischen Klub) erneut die spektakuläre Form, die sie in Europa im Vergleich zur Europa League haben. Ein weiterer Premier-League-Klub, die Tottenham Spurs, schaltete AZ Alkmaar mit 3:1 aus, während Athletic Club einen der Spitzenreiter, die Roma, ausschaltete und damit dem Finale näher kommt, das am 21. Mai in ihrem Stadion ausgetragen wird.

Lyon setzte seine Niederlage gegen den FCSB fort (4:0, 7:1 nach Hin- und Rückspiel), die schottische Mannschaft Rangers gewann im Elfmeterschießen, obwohl Fenerbahçe in Glasgow mutig versuchte, den Ausgleich zu erzielen, und Eintracht Frankfurt besiegte Ajax mit 4:1, 6:2 nach Hin- und Rückspiel.