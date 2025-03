Athletic Club meldet sich gegen Rom zurück und wird Favorit auf den Europa-League-Titel

HQ

Eines der wahrscheinlich trächtigsten Spiele des Achtelfinales der Europa League (Rückspiel), das am Donnerstag ausgetragen wurde, war das in San Mamés, Bilbao, wo auch das Finale am 21. Mai ausgetragen wird. Die Roma und der Athletic Club sind zwei der stärksten Mannschaften des Wettbewerbs, aber nur eine konnte bestehen. Und während die Roma im Vergleich zur Vorwoche einen Ein-Tore-Vorsprung hatte, kam Athletic Club zurück und beendete das Spiel mit 3:1 (4:2 nach Hin- und Rückspiel).

Das Spiel war jedoch klar geprägt von einem frühen Platzverweis für Rom: Matt Hummels sah nach einem harten Zweikampf in der elften Minute die Rote Karte (und wurde vom VAR bestätigt). Es dauerte eine Weile, bis Athletic endlich die Tore fiel, unter anderem von ihrem 22-jährigen Juwel Nico Williams, der beim Sieg beim UEFA-Europapokal 2024 an der Seite von Lamine Yamal ganz Spanien begeisterte und nun beim Athletic Club aufblüht, dem viertbesten Team der LaLiga nach Atlético de Madrid.

Am Donnerstag standen noch viel mehr Europa-League-Spiele auf dem Programm, womit die Qualifikation von Frankfurt (6:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Ajax), Bodo/Glimt (4:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Olympiacos) und Lazio (3:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Vikctoria Pilsen) bereits bestätigt war.