Viertelfinalisten der Vienna Open und Swiss Indoors Basel: Die ATP-Titel an diesem Wochenende

In dieser Woche finden zwei ATP-500-Turniere statt, die beide am Sonntag enden, bevor nächste Woche die Paris Masters 1.000 stattfinden: die Vienna Open und die Swiss Indoors Basel. Am Freitag finden bei beiden Turnieren die Viertelfinale statt, bei denen einige der besten Spieler im Rennen sind... während andere ausgeschieden sind, wie Taylor Fritz und Ben Shelton, die in Basel als 1 und 2 gesetzt sind und heute von Ugo Humbert und Jaume Munar ausgeschieden sind.

In Wien schied Daniil Medvedev im Achtelfinale gegen Corentin Moutet aus, während Jannik Sinner ins Viertelfinale einzog und zur größten Bedrohung des Turniers wurde, und Lorenzo Musetti gerade Tomás Martín Etcheverry besiegte.

Tennisspiele am Freitag, 24. Oktober

Viertelfinale Swiss Indoors Basel:



Felix Auger-Aliassime vs. Jaume Munar: 14:00 Uhr MESZ, 13:00 Uhr BST



Joao Fonseca vs. Denis Shapovalov: 15:10 Uhr, 14:10 Uhr BST



Ugo Humbert vs. Reilly Opelka: 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST



Casper Ruud vs. Alejandro Davidovich-Fokina: 19:10 Uhr MESZ, 18:10 Uhr BST



Viertelfinale der Vienna Open:



Alex de Miñaur vs. Matteo Berrettini: 13:30 Uhr MESZ, 12:30 Uhr BST



Tallon Griekspoor vs. Alexander Zverev: 15:00 Uhr MESZ, 14:00 Uhr BST



Jannik Sinner vs. Alexander Bublik: 17:30 Uhr MESZ, 16:30 Uhr BST



Corentin Moutet va. Lorenzo Musetti: 20:15 Uhr MESZ, 19:15 Uhr BST

