Viele Entwickler stehen Nvidias DLSS 5 sehr negativ gegenüber

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Nicht alle waren beeindruckt, als Nvidia diese Woche seine DLSS-5-Technologie vorstellte. Die Idee war, Gesichter mit KI realistischer zu machen, aber in den meisten Fällen wirkte das Ergebnis generischer und erinnerte an eine Kombination aus KI-generierter Kunst und Snapchat-Filtern – und am schlimmsten ist, dass das Ergebnis oft nicht einmal wie das Original aussieht, wie im untenstehenden Beispiel aus Indiana Jones and the Great Circle.

Wie wir neulich berichtet haben, haben unzählige Spielefirmen die Gelegenheit genutzt, DLSS 5 auf die Schippe zu nehmen, indem sie Vergleiche mit und ohne die Technologie veröffentlichten. Kotaku wollte mehr darüber erfahren, was Entwickler selbst über die veränderte Arbeit durch KI denken, und interviewte einige zu diesem Thema.

Viele entschieden sich, anonym zu bleiben, aber Cullen Dwyer, Leiter für Gameplay/Technik bei Doinksoft, nahm kein Blatt vor den Mund, sondern sagte:

"Ich denke, [DLSS 5] ist das perfekte Beispiel für die Diskrepanz zwischen dem, was wir als Entwickler und Gamer wollen, und dem, was die fiesen Freaks, die die Welt zerstören und den gesamten Reichtum in die Hände einiger weniger mit GPUs legen, glauben, dass wir es wollen.

Diese Technologie unter dem Namen DLSS zu präsentieren und damit zu implizieren, dass sie Standard und Standard sein wird, ist beleidigend und beängstigend, und meine sofortige reflexartige Reaktion ist: 'Gott sei Dank mache ich 2D-Spiele.' Wenn ich ein 3D-Spiel machen muss, schreibe ich einen Software-Renderer, scheiß auf NVIDIA, scheiß auf diese Gespenster."

Ein weiterer Entwickler, der als Veteran mit über 15 Jahren Erfahrung in der AAA-Entwicklung beschrieben wird, sagte, es "fühlt sich so an, als würde es den Künstlern einen Teil der autorischen Absicht nehmen, indem Charaktere glamouröser und Umgebungen detaillierter gestaltet werden, wobei der Gesamtlook weniger eigenständig oder ästhetisch stimmig wirkt als die ursprüngliche Absicht."

Eine weitere Person, die an AAA-Spielen gearbeitet hat, sich jetzt aber auf Indie-Spiele konzentriert, Andi Santagata, sagt, dass die Persönlichkeit und Absicht des Designs komplett verschwinden:

"Abgesehen von den offensichtlichen ästhetischen Problemen ist eines der anderen großen Probleme, wie DLSS 5 im Grunde die Persönlichkeit jeder künstlerischen Entscheidung der Entwickler aussaugt, indem es durchschnittliche Vermutungen macht, wie es denkt, dass die Dinge aussehen sollten. Du wirst die eigentliche Absicht der Entwickler mit diesem Ding nie aktivieren."

Keiner der Entwickler, mit denen Kotaku zu dem Thema gesprochen hat, ist positiv, und viele sind, ehrlich gesagt, wirklich negativ, fast feindselig. Die Entwicklerin Karla Ortiz hat sich ebenfalls über Bluesky zu dem Thema geäußert und unter anderem geschrieben, dass "Nvidia das hier beiseitelegen sollte" und argumentiert, dass es äußerst respektlos sei, weil akribische Arbeit, alles perfekt zu machen, zunichtegemacht wird, wenn KI stattdessen eine völlig andere Interpretation liefert. Sie fährt in einem späteren Beitrag fort:

"Stell dir vor, du wärst ein Entwicklerteam, das monatelang oder jahrelang Charaktere erschafft, deren sorgfältig gestaltete Merkmale und Körpersprache spezifische Geschichten erzählen – mit genau den Details und Lichteinstellungen, die perfekt zur Geschichte und zur gesamten Spielwelt passen.

Dass die KI all diese sorgfältig ausbalancierte Arbeit 😭 ruiniert."

Nvidia hat bisher seine Haltung behauptet und behauptet, die Kritiker liegen falsch, und wir müssen abwarten, was die Zukunft für DLSS 5 bringt, sobald sich der Staub gelegt hat. Wir haben auch einen Artikel zu diesem Thema, den Sie hier lesen können.