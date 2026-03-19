Die Spielewelt verdient Besseres als Nvidias generisches KI-Makeover

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Nvidia hatte sich wahrscheinlich einen triumphalen Moment vorgestellt, als sie am Montagabend stolz DLSS 5 ankündigten, inklusive einer Pressemitteilung, in der erklärt wird, wie bedeutend das ist. Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang sagte unter anderem, dass "fünfundzwanzig Jahre nachdem Nvidia den programmierbaren Shader erfunden hat, wir die Computergrafik erneut revolutionieren".

Große Worte, und er ging sogar so weit, dies den "GPT-Moment für Grafik" zu nennen, in dem GPT auf vielfältige Weise ein Wendepunkt für die ganze Welt war. Es besteht kein Zweifel, dass KI großes Potenzial bietet, aber wenn man sie erschaffen soll, waren die Ergebnisse oft sehr fantasielos, leblos und generisch, was zum inzwischen recht weit verbreiteten Begriff "KI-Slop" geführt hat.

Was genau ist dieses DLSS 5? Laut Nvidia selbst "kombiniert es handgefertigtes Rendering mit generativer KI, um einen dramatischen Durchbruch im visuellen Realismus zu erzielen", wobei insbesondere Gesichter ein großer Anziehungspunkt sind – etwas, das im veröffentlichten Video, in dem Gesichter im Mittelpunkt stehen, deutlich zu erkennen ist. Ich habe mit Neugier angefangen, nach all dem Hype umgehauen zu werden, und habe Grace Ashcroft aus Resident Evil Requiem gesehen, zuerst ohne DLSS 5 und dann mit dem...

Nvidia hat eine Technologie entwickelt, die alle Spielcharaktere in KI-Avatare verwandelt (Bild aus Starfield mit aktiviertem DLSS 5).

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Das Video wechselte schnell zu Leon, woraufhin mein Gehirn einsetzte. Warte mal... Ich pausierte das Video kurz und spulte zurück. Grace hat plötzlich schmollende Lippen, ausgeprägte, modellartige Wangenknochen, viel Foundation, mandelförmige Augen und eine raffiniertere Nase erhalten, neben anderen Dingen. Die etwas unschuldige Grace, die als schüchterne Figur gedacht ist, mit der wir uns identifizieren können, ist plötzlich eine Femme fatale mit Modelambitionen, nicht weit entfernt von dem, wie nerdige PC-Mods normalerweise aussehen, wo Frauen "verbessert" werden sollen.

Überrascht startete ich das Video erneut und sah es bis zum Ende. Ich kratzte mich am Kopf und sah es noch einmal an. Nvidia hat also eine Technologie entwickelt, die das ersetzt, was die Spieleentwickler im Sinn hatten und was ein Art-Designer und ein Charakterdesigner erschaffen haben, durch etwas, das sich wie KI-Brei anfühlt – ein bisschen wie Echtzeit-Snapchat-Filter in unseren Spielen – und genau so, wie es normalerweise aussieht, wenn man KI bittet, etwas zu entwerfen: generisch, ist das Wort, um es zu beschreiben.

Im Bruchteil einer Sekunde verwandelt sich Grace von dem gewöhnlichen Mädchen, mit dem wir uns identifizieren sollen, in eine Schönheit, die definitiv ein 'Model' in ihrer Instagram-Biografie hat, klinisch ohne Persönlichkeit.

Ich habe kurz in den Kommentarbereich auf YouTube geschaut, neugierig, ob die Leute das wirklich kaufen. Aber... Sind sie nicht. Praktisch kein einziger Kommentar ist mit Nvidias KI-Filter zufrieden, und die Kritik ist stellenweise wirklich heftig. Ein kurzer Blick auf Resetera, gefolgt von sozialen Medien (insbesondere Bluesky, Instagram, Threads und X), zeigt deutlich, dass man kaum jemanden findet, der den Ansatz mag. Unterdessen hat Nvidia die massive Kritik zur Kenntnis genommen und hastig einen Kommentar zu dem Thema in einer offiziellen FAQ zu DLSS 5 veröffentlicht. Und hier sind wir jetzt. Ob dies Nvidia zu Änderungen veranlasst, bleibt abzuwarten, ebenso wie wie sehr die Spieleentwickler dies nach all dem Widerstand unterstützen wollen.

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Für meinen Teil bin ich enttäuscht und ein wenig überrascht. Dass selbst vorgerenderte Grafiken aus unseren Spielen durch KI-Technologie ersetzt werden, die alles langweilig und unpersönlich macht, ist einfach zu tragisch. Ich glaube nicht, dass derselbe Ansatz in einer anderen Kunstform möglich gewesen wäre.

Soziale Medien sind derzeit überschwemmt von Memes, die hervorheben, wie absurd es ist, die Kunst von Spieleentwicklern durch KI-generierte Interpretationen zu ersetzen (Bildnachweis: Nintengamersng).

Stell dir vor, Spotify würde Kopfhörer verkaufen, die die Musik, die du liebst, in Echtzeit nehmen und sie mit dem umgestalten, was Spotify als Verbesserungen betrachtet. Zum Beispiel jegliche Unvollkommenheiten zu entfernen, kratzige Rock-Vocals zu etwas Melodischem zu machen, Gitarrensoli anspruchsvoller zu machen und so weiter. Die Tatsache, dass ikonische Stimmen nicht mehr wie sie selbst klingen würden und geliebte Bands einen ausgefeilteren KI-Sound hätten, spielte keine große Rolle. Musikhörer auf der ganzen Welt wären wahrscheinlich verrückt geworden, und das ist völlig undenkbar.

Wende dieselbe Idee auf die Kunstwelt an. Stellen Sie sich vor, Sie wären im Louvre und hätten eine KI-Brille bekommen, mit denen Sie verbesserte Werke sehen können. Alles wäre aufgehellt, Farben angepasst, die Mona Lisa "babe-ifiziert", Kontraste angepasst worden und wir wären von Raum zu Raum gegangen und hätten KI-verbesserte Kunst betrachtet. Wir könnten so mit Kunstform um Kunstform weitermachen, warum also nicht Bücher? Lies auf einem Tablet mit E-Ink, das den Inhalt so verändert, dass eine KI stattdessen kontrolliert, was du siehst, oder schaue Filme oder Serien, bei denen alles in Echtzeit aufgepeppt wird. Wenn du findest, dass Sarah Chalke in den neuen Scrubs älter aussieht, schadet ein bisschen DLSS 5 nicht, und wenn Liam Neeson im Naked Gun-Reboot etwas erschöpft wirkt, ist es dort dieselbe Geschichte.

Stell dir vor, du gehst durch den Louvre und siehst Kunst, die von KI interpretiert wird. Das ist im Grunde das, womit Nvidia uns in der Welt des Gamings zufriedengeben sollte. Generisch und langweilig.

Leider hat die Spielewelt jedoch bei weitem nicht denselben Respekt vor unserer eigenen Kunstform wie andere Medien, was sowohl zu einer massiven Erosion dessen führt, was ich glaube, dass eingefleischte Spieler oft wollen. Es gibt eine deutlich größere Nachfrage nach aufwendigen Einzelspieler-Abenteuern und Koop, und eine deutlich geringere Nachfrage nach Läden, die sich als Spiele ausgeben, als Publisher zugeben wollen.

Jetzt wird also ein weiterer Schritt unternommen, um Spiele automatisierter und generischer zu machen, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich die Proteste in den Kommentarbereichen weltweit nicht sehr erfreuten, denn auch wenn Unternehmen Videospiele als Geldquelle und Kunstform sehen, die absolut keine Liebe braucht, durchschauen die Fans das direkt.