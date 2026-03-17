Videospielfirmen machen sich über Nvidias neue DLSS-5-Technologie lustig.

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Über Nacht berichteten wir, dass Nvidia DLSS 5 vorgestellt hat, das unter anderem Gesichter in Spielen verändert, indem KI sie neu interpretiert – etwas, das das Unternehmen als einen Game-Changer bezeichnet. Spieler auf der ganzen Welt waren jedoch nicht ganz so beeindruckt von dem neuen, generischen Aussehen der Videospielfiguren, und die Kritik kam schnell, und wie erwartet folgte eine Flut von Memes.

Das hat sich den ganzen Tag über fortgesetzt, und jetzt sind es nicht nur Gamer, die sich über Nvidias KI-generierte Gesichter lustig machen, sondern auch Spielefirmen sind auf den Zug aufgesprungen. Verständlicherweise ist Nvidias Versuch, ihre Arbeit mit KI-generierten Visualisierungen zu verbergen, nicht gut angekommen, und infolgedessen sind die sozialen Medien nun voller Unternehmen der Branche, die ihre Produkte mit und ohne DLSS 5 präsentieren.

Wir haben eine Auswahl zusammengestellt, die Sie sich unten ansehen können



































































