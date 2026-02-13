Viele Details über 007 First Light dank des neuen State of Play-Trailers

HQ

007 First Light ist ein Spiel, auf das Fans von IOI und der berühmteste Spion in Büchern und Filmen gespannt warten. Von der ursprünglichen Ankündigung bis zur traurigen Nachricht über die Verzögerung wollten wir jedes Mal, wenn wir Bilder des Spiels sahen, noch mehr spielen. Der spektakuläre Trailer vom letzten State of Play bildete da keine Ausnahme, aber als ob das nicht genug wäre, haben wir nun offizielle Informationen, die uns einen besseren Einblick in die Handlung geben.

HQ

Der Trailer gewährt einen ersten Einblick in Bonds Abenteuer in Island und zeigt sein Urteilsvermögen, seine Ruhe und seinen Einfallsreichtum – Eigenschaften, die die Aufmerksamkeit des MI6 auf sich ziehen und ihn in die anspruchsvolle Ausbildung des neu reaktivierten 00-Programms treiben. Noch unerfahren und mitunter rücksichtslos muss Bond (gespielt von Patrick Gibson) seine Instinkte an die Struktur und Disziplin dieser neuen Welt anpassen, in der Initiative nicht immer belohnt wird und Gehorsam oft die Norm ist.

Als er in die Welt der Spionage eintritt, trifft Bond in M (gespielt von Priyanga Burford) auf einen unerwarteten Fürsprecher, der sein Potenzial als Agent erkennt, der in verzweifelten Situationen die Kontrolle behalten und seine Ziele durch sein eigenes Urteil erreichen kann. John Greenway (gespielt von Lennie James), ein ehemaliger 00-Agent und Programmleiter, ist Bonds Gegenpol. Als disziplinierter Agent, der sich strikt an die Regeln hält, kollidiert Greenways starre Philosophie schnell mit Bonds instinktiver und improvisatorischer Herangehensweise im Einsatz.

Trotz ihrer Unterschiede sind Bond und Greenway gezwungen, zusammenzuarbeiten. Mit dem Wiederaufleben von 009, einem ehemaligen britischen Agenten, der nun zum Abtrünnigen geworden ist, wird die Situation zum ersten echten Feldtest für das neue und wiederbelebte 00-Programm. Von der Ruhe der Karpaten bis zum gefährlichen Schwarzmarkt von Aleph führt Bonds Verfolgung ihn um die Welt und führt ihn zum unberechenbaren Bawma (gespielt von Lenny Kravitz) und darüber hinaus. Bond muss sich außerdem mit mysteriösen Figuren wie Charlotte Roth (gespielt von Noemie Nakai) auseinandersetzen, um herauszufinden, wo ihre Loyalitäten liegen, bevor er entscheidet, wem er vertrauen kann.

"Mit 007 First Light machen wir uns daran, den Ursprung von James Bond neu zu erfinden und die Momente seines Trainings zu erforschen, die ihn zu den Agenten machen, die die Spieler kennen, auch wenn noch nicht die Legende, die er werden wird. Dies ist eine Version von Bond, der noch unerfahren ist und seinen Platz in der Welt der Spionage findet, aber bereits durch seine Instinkte, Intelligenz und die Entschlossenheit definiert ist, die ihn auszeichnet. Die Spieler werden von Anfang an die unverkennbaren Eigenschaften erkennen, die ihn zu Bond machen", sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.

007 First Light ist für den 27. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC geplant, ist aber bereits vorbestellbar. Unsere Vorschau können Sie hier lesen.

Willst du es jetzt kaufen?