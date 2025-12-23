IO Interactive Verzögerungen 007 First Light bis Mai 2026

HQ

Es scheint, dass die großen Unternehmen diese letzten Tage des Jahres 2025 nutzen, um ihre Roadmaps für das nächste Jahr (und darüber hinaus) zu bewerten, und wir haben bereits einige Datumsänderungen bei Kinostarts gesehen, wie etwa Gatto, jetzt im März 2027, oder die komplette Umstrukturierung der Ark II-Veröffentlichung, die nun auf 2028 verschoben wurde. Jetzt haben wir die Bestätigung einer weiteren Verzögerung, zum Glück sind es diesmal ein paar zusätzliche Monate.

IO Interactive hat gerade eine Stellungnahme in den sozialen Medien veröffentlicht, die Sie unten vollständig finden können, in der steht, dass der nächste Titel, 007 First Light , der ursprünglich für März 2026 geplant war, diesen Veröffentlichungstermin auf den 27. Mai 2026 verlegt. Das Team möchte keine unnötigen Risiken eingehen und möchte die zusätzlichen Monate nutzen, um das Erlebnis so gut wie möglich zu polieren und das beste Spiel bei der Veröffentlichung zu liefern. Die Erklärung lautet:

"Hallo zusammen:

Heute teilen wir ein Update bezüglich 007 First Light, da wir beschlossen haben, die Veröffentlichung des Spiels um zwei Monate auf den 27. Mai 2026 zu verschieben.

007 First Light ist unser bisher ehrgeizigstes Projekt, und das Team hat sich voll darauf konzentriert, ein unvergessliches James-Bond-Erlebnis zu liefern, das atemberaubende Action, Weltreisen, Spionage, Gadgets, Autoverfolgungsjagden und mehr vereint. Als unabhängiger Entwickler und Publisher ermöglicht uns diese Entscheidung, sicherzustellen, dass das Erlebnis am ersten Tag das Qualitätsniveau erreicht, das eure Spieler verdienen.

Das Spiel entwickelt sich gut und ist von Anfang bis Ende vollständig spielbar, sodass uns diese zusätzlichen zwei Monate ermöglichen, das Erlebnis weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass wir zum Start die stärkstmögliche Version liefern. Wir sind zuversichtlich, dass dies 007 First Light langfristigen Erfolg bereitet, und wir schätzen die Geduld und die fortwährende Unterstützung, die wir seit der Enthüllung des Spiels erhalten haben, aufrichtig.

Wir freuen uns darauf, Anfang 2026 weitere Updates zu 007 First Light zu teilen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung,

IO Interactive/ Hakan Abrak."

