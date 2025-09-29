Video zeigt, wie UFC-Ikone nach chaotischem Boxdebüt von einem Mann im Smoking k.o. geschlagen wird

HQ

Ein Nahkampf nach dem Kampf überschattete Wanderlei Silvas lang erwartete Rückkehr in den Kampfsport, als die UFC-Ikone einen dramatischen K.o. durch einen Mann im Smoking erlitt. Silva, der bereits wegen wiederholter Fouls gegen den ehemaligen Champion Acelino Freitas disqualifiziert worden war, geriet mitten in eine Massenschlägerei zwischen den Gefolgsleuten. In dem Chaos ließ ihn ein brutaler Aufwärtshaken bewusstlos auf der Leinwand liegen, bevor er in Sicherheit gebracht werden konnte. Die schockierende Wendung der Ereignisse markierte ein abruptes und chaotisches Ende von Silvas Boxdebüt und ließ die Fans von den surrealen Szenen fassungslos zurück. Jetzt ist die Szene viral gegangen, und natürlich könnt ihr sie euch im Video unten oder über den folgenden Link ansehen. Go!