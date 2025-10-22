Video zeigt Moment, in dem die Polizei nach Schüssen vor dem serbischen Parlament auf den Verdächtigen eingreift

HQ

Vor dem serbischen Parlament in Belgrad fielen am Mittwoch Schüsse, bei denen ein Mann verletzt wurde und bewaffnete Sicherheitskräfte schnell reagierten, wie lokale Medien berichteten.

Jetzt zeigen Videoaufnahmen, die vom Medienunternehmen NOVA geteilt wurden, wie die Polizei auf ein großes Zelt vor dem Parlament zustürmt. Augenblicke später fielen einige Schüsse und im Inneren des Gebäudes brach ein Feuer aus.

Das Zelt ist eines von mehreren, die in diesem Jahr von Anhängern von Präsident Aleksander Vučić während der Proteste gegen die Regierung aufgestellt wurden. Es bleibt unklar, wer die Schüsse abgegeben hat oder wie das Feuer ausgebrochen ist. Die lokalen Behörden haben keine offizielle Erklärung veröffentlicht.

Laut N1 TV wurde ein 57-jähriger Mann durch Schüsse verletzt und befindet sich in stabilem Zustand. Ein weiteres Video, das auf X kursiert, zeigt einen Mann, der mit den Händen auf dem Rücken auf dem Boden liegt und von Polizisten umringt ist.

Feuerwehrautos trafen ein, als Rauch aus dem Zelt aufstieg, was einen weiteren angespannten Tag vor dem serbischen Parlament markierte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!