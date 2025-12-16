Untergang der MS Estonia: Bericht deckt die Ursache der Tragödie auf, die Europa eine Generation lang heimsuchte

HQ

Mehr als drei Jahrzehnte nach der tödlichsten maritimen Katastrophe in Friedenszeiten in der europäischen Geschichte haben Ermittler die Ursache der Tragödie aufgedeckt. Nun können die Ermittler bestätigen, dass das Sinken der estnischen Fähre durch einen katastrophalen Bugausfall verursacht wurde und nicht durch eine Explosion, Kollision oder Vertuschung.

In einem neuen gemeinsamen Bericht (über Reuters) bestätigten Behörden aus Estland, Schweden und Finnland, dass die Bugstruktur der Fähre während eines Sturms in der Ostsee am 28. September 1994 eingestürzt ist, wodurch Meerwasser das Schiff innerhalb von Minuten überflutete. Die Katastrophe forderte 852 Menschenleben.

Jahrelang mit alternativen Theorien begraben

Die Ergebnisse zielen darauf ab, jahrelange alternative Theorien zu beenden, die nach der Fernsehdokumentationsserie von 2020 unsichtbare Schäden am Wrack wieder in Aufmerksamkeit kamen und die öffentliche Debatte darüber entfachten, ob es zu einer Explosion oder Kollision gekommen sei.

Nach mehreren Unterwasserinspektionen, Überlebendeninterviews und technischer Modellierung erklärten die Ermittler, dass die Löcher im Rumpf durch das Aufprall mit Felsen auf dem Meeresboden verursacht wurden, nicht durch eine Explosion.

"Die Beweise stützen keine Behauptungen über eine Explosion oder eine Kollision", sagten die Ermittler und fügten hinzu, dass es keinen Grund gebe, eine neue umfassende Untersuchung einzuleiten. Eine frühere Untersuchung aus den 1990er Jahren hatte bereits das Bugvisier verantwortlich gemacht, doch der neueste Bericht soll das letzte Wort zu einer Tragödie sein, die Europa seit einer Generation verfolgt.