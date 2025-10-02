"Keinen dummen Fehler machen": Marc Márquez über sein Ziel für den Rest der MotoGP-Saison

HQ

Marc Márquez hat zwar bereits die MotoGP-Meisterschaft gewonnen, aber es sind noch fünf Grand Prix in dieser Saison zu fahren. Wie bereitet sich der siebenfache Weltmeister auf den Rest der Saison vor, obwohl er weiß, dass er die Krone bereits hat, welche Ziele kann er noch verfolgen? In der Pressekonferenz vor dem GP von Indonesien an diesem Wochenende wurde er zu all dem befragt.

Márquez gestand, dass er sich "müder denn je" fühle und dass "das Erreichen des Hauptziels das Adrenalin gesenkt hat". Er gibt auch zu, dass sich seine eigene Einstellung ein wenig verändert hat: "Als ich vor einer Weile gewonnen habe und noch ein paar Rennen übrig waren, habe ich mir gesagt: 'Ich will zum nächsten fahren, angreifen und alles gewinnen', aber im Moment hatte ich die ganze Saison über so viel Druck, dass ich es einfach genießen will". Sein Hauptziel ist es, "keinen dummen Fehler zu machen": "Wenn man sein großes Ziel erreicht, sinkt das Adrenalin, und manchmal hat man nicht die gleiche Konzentration."

Gleichzeitig sagt er, dass er für die Saison 2026 mit der Arbeit beginnen wird, "Dinge neu testen, versuchen, ein bisschen mit den Einstellungen herumzuspielen".

Unter den letzten fünf Rennen der Saison gibt es zwei Strecken, Indonesien und Portimao, auf denen er noch nie gewonnen hat. Außerdem, wie Marca betont, könnte er immer noch seinen Rekord von 13 Siegen erreichen, nachdem er bereits 11 Rennen gewonnen hat. "Wir werden sehen, wie ich schon sagte, ich will jetzt keinen Druck auf mich ausüben."