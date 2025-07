Vergiss Skull and Bones - das kommende Sea of Rifts bietet echtes Segeln

Wenn du das Leben auf See ohne Übelkeit oder das Risiko, nass zu werden, erleben möchtest, gibt es glücklicherweise viele Spiele in der Spielewelt, in denen man das eigene Schiff selbst kommandiert. Einen kleinen Haken gibt es allerdings, denn in den meisten Fällen wirken selbst Segelschiffe in der Gaming-Welt eher wie fein abgestimmte Motorboote, die sowohl die Wind- als auch die Strömungsverhältnisse freudig ignorieren.

Dies ist im kommenden Rollenspiel Sea of Rifts nicht der Fall. Hier muss man tatsächlich segeln, was bedeutet, dass man sicherstellen muss, dass man Wind in den Segeln hat. Und wenn es Gegenwind gibt, muss man mühsam die Segel bewegen - erst diagonal in die eine Richtung, dann diagonal in die andere - um vorwärts zu kommen.

Das halbrealistische Segeln in Sea of Rifts erfordert, dass Sie auf die Windbedingungen achten.

Das halbrealistische Segeln kommt nicht aus heiterem Himmel. Hinter dem Spiel steckt Out of Bounds Games, angeführt von Studiogründer Alexander Birke, der maritimes Blut in seinen Adern hat. Sein Ururgroßvater besaß einen Schoner, sein Großvater war Schiffselektriker für Maersk und weiter zurück gab es sogar ein Familienmitglied, das angeblich ein Freibeuter (legaler Pirat) für den König war!

Neben dem familiären Hintergrund schöpft das Spiel auch aus dem großen Interesse des Studiogründers an Tabletop- und Live-Rollenspielen. Das bedeutet, dass die Spieler ihren Kapitän genau so gestalten können, wie sie es möchten.

"Bist du Käpt'n Ahab, entschlossen, unser Äquivalent zu Moby Dick zu jagen? Oder bist du eher ein Han-Solo-Charakter, der seinen Charme einsetzt und für seine Crew da ist? Es liegt an den Spielern, zu entscheiden, welche Art von Kapitän sie sein wollen", sagt Birke.

Das Segeln des Schiffes ist daher nur ein kleiner Teil des Gameplays in Sea of Rifts. Außerdem muss man sein Schiff aufrüsten (z. B. mit einer Dampfmaschine, damit man weniger von den Launen des Windes abhängig ist), Missionen erfüllen, Seeschlachten schlagen und vieles mehr. Auf deinen gefährlichen Expeditionen gibt es viele Entscheidungen, die man treffen muss, und es ist besonders wichtig, den Überblick über die Crew zu behalten.

"Die Crew hat Ausdauerpunkte, die sie jeden Morgen zurückgewinnen. Man muss ihnen die verschiedenen Aufgaben an Bord des Schiffes zuweisen. Man nutzt Ausdauer, um Dinge zu reparieren oder besondere Aktionen auszuführen. Wir versuchen, dass sich alle Systeme gegenseitig beeinflussen. Wenn man gutes Essen kocht, bekommt man Ausdauer zurück, aber wenn man schlechtes Essen kocht, ist es wahrscheinlicher, dass die Crew sie verschwendet."

Die Inspiration von Pen-and-Paper-Rollenspielen ist in der Benutzeroberfläche des Spiels deutlich sichtbar.

Sea of Rifts ist von Spielen wie Dwarf Fortress und RimWorld inspiriert. Die Struktur ist Roguelite, und viele der kleinen Geschichten und Missionen des Spiels werden automatisch generiert. Daher weiß man nie, was einen erwartet, wenn man in See sticht. Ihr ultimatives Ziel ist jedoch immer klar.

Während viele historische Entdecker bis ans Ende der Welt segelten, muss man in Sea of Rifts den Weg zu ihrem Zentrum finden. Von hier aus entspringt eine mysteriöse verderbliche Kraft, die zu mysteriösen Wetterphänomenen und mehreren monströsen Überraschungen unter den tosenden Wellen führt. Ja, genau wie das erfolgreiche Dredge wurde dem dunklen und düsteren Ozean eine gute Prise Lovecraft hinzugefügt.

"Die Crew kann von den Kräften, auf die sie trifft, beeinflusst werden. Ihnen können Kiemen oder Tentakelbärte wachsen. Sie verlieren langsam ihre Menschlichkeit, aber vielleicht lernen sie auf dem Weg dorthin auch etwas Nützliches", erklärt Birke.

Nicht alle Gewässer des Spiels sind gleich idyllisch.

Der Entwickler schätzt, dass es 20 Stunden dauern wird, um das Zentrum der Welt zu erreichen und damit das Spiel zu beenden. Und auch wenn Sea of Rifts noch nicht seine Jungfernfahrt hinter sich hat, haben die Entwickler bereits Pläne, was passieren wird, wenn der Abspann läuft.

"Wir haben einige ziemlich interessante Ideen, wie wir New Game+ und New Game++ machen können, die auch auf unser gesamtes Worldbuilding hinweisen, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, um darüber zu sprechen."

Im Moment müssen die Entwickler aber vor allem dafür sorgen, dass Sea of Rifts tatsächlich seetüchtig ist und die Spieler sich in den vielen Systemen des Spiels zurechtfinden. Dies geschieht durch einen offenen Spieltest, der kostenlos auf Steam verfügbar ist.